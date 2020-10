Ein Brand in der Fil­ter­an­la­ge eines Unter­neh­mens in Ohls­dorf (Bezirk Gmun­den) sorg­te in der Nacht auf Frei­tag für einen Ein­satz von drei Feu­er­weh­ren.

Fil­ter in einer Fil­ter­an­la­ge des Unter­neh­mens haben aus bis­her unbe­kann­ter Ursa­che zu bren­nen begon­nen. Die Brand­mel­de­an­la­ge des Unter­neh­mens alar­mier­te die Feu­er­wehr, bei der Lage­er­kun­dung konn­te dann der Brand loka­li­siert wer­den. Drei Feu­er­weh­ren stan­den im Ein­satz. Ver­letzt wur­de nie­mand.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber