Keine Akkus in den Restabfall

Trotz des star­ken Regens infor­mier­te der BAV am 23.09.2020 am Wochen­markt in Vöck­la­bruck über die Chan­cen und Gefah­ren im Zusam­men­hang mit der Ent­sor­gung von Elek­tro­alt­ge­rä­ten und Bat­te­rien und gab Tipps und Tricks für den rich­ti­gen Umgang mit Akkus.

Immer wie­der kommt es auch im Bezirk Vöck­la­bruck zu Brän­den, aus­ge­löst durch beschä­dig­te Lithi­um- Batterien/Akkus oder durch die fal­sche Ent­sor­gung die­ser. Gera­de weil die Akkus, wie sie in Han­dys, Tablets, Lap­tops, Akku­werk­zeu­gen, E‑bikes etc. zu fin­den sind, nicht mehr aus unse­rem Leben weg­zu­den­ken sind, ist das Wis­sen über den rich­ti­gen Umgang mit ihnen lebens­wich­tig.

Die Elek­tro­alt­ge­rä­te Koor­di­nie­rungs­stel­le Aus­tria GmbH (EAK) rät den Bür­ge­rIn­nen dazu, die Gerä­te kei­ner extre­men Hit­ze aus­zu­setz­ten und die Akkus mit Ori­gi­nal-Lade­ka­bel und nur unter Auf­sicht auf­zu­la­den. Lee­re Bat­te­rien oder nicht mehr gebrauch­te Gerä­te sol­len auf kei­nen Fall in einer Schub­la­de in Ver­ges­sen­heit gera­ten, son­dern am bes­ten in einem siche­ren Gefäß (zum Bei­spiel Gur­ken­glas) sicht­bar zwi­schen­ge­la­gert und bei der nächs­ten Gele­gen­heit fach­ge­recht (z.B. ASZ) ent­sorgt wer­den. Zudem ist die rich­ti­ge Abfall­tren­nung wich­tig, um Roh­stof­fe wie­der­ge­win­nen zu kön­nen, damit sie in neu­en Pro­duk­ten wie­der zum Ein­satz kom­men.

Foto: pri­vat