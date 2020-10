Neue Spielplätze für Laakirchen

Die Kin­der sind die Spiel­platz­ex­per­ten – ihre Wün­sche wur­den beim Spiel- und Frei­raum­kon­zept in Laa­kir­chen umge­setzt. So ent­stand ein tol­ler neu­er Spiel- und Frei­raum in der Volks­schu­le Laa­kir­chen und attrak­ti­ve öffent­li­che Spiel­plät­ze in allen Orts­tei­len der Stadt.

Rie­si­ge Klet­ter­netz­tür­me, Tun­nel­rut­sche, Sand-Was­ser­spiel­be­rei­che, Balan­cier­mög­lich­kei­ten, Krea­ti­vecken und vie­les mehr sind auf dem neu­en Spiel­platz der Volks­schu­le Laa­kir­chen und auf den öffent­li­chen Spiel­plät­zen im Krei­sky­ring, Traun­rei­ter­weg, Traun­feld, Brunn­tal­stra­ße und Lin­dach zu fin­den und las­sen kei­ne Wün­sche offen. Es sind die Wün­sche und Ideen der Kin­der, die in einer vor­an­ge­gan­gen Kin­der- und Jugend­par­ti­zi­pa­ti­on gesam­melt und anschlie­ßend von dem Pro­jekt­team rund um Spiel­platz­ar­chi­tekt Leo Mai­er, Abtei­lungs­lei­ter Georg Bren­da und Michae­la Win­disch­bau­er von der Abtei­lung Kul­tur & Genera­tio­nen in Koor­di­na­ti­on mit dem Jugend­aus­schuss und der Volks­schu­le Laa­kir­chen unter der Lei­tung von Direk­tor Karl Bischin­ger umge­setzt wur­den.

„Es sind tol­le neue Spiel- und Frei­räu­me in allen Orts­tei­len ent­stan­den, die genau auf die Bedürf­nis­se der Kin­der und Fami­li­en zuge­schnit­ten sind. Dabei gilt auch mein Dank Bri­git­te und Rein­hardt Bum­ber­ger, die uns bei der Aus­füh­rung mit Rat und Tat zur Sei­te stan­den und auch noch eine tol­le Tun­nel­rut­sche für die Kin­der spon­ser­ten“, freut sich Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. Bei der Pla­nung wur­de außer­dem die Alters­struk­tur der Kin­der aus den jewei­li­gen Ein­zugs­ge­bie­ten berück­sich­tigt. „Es war uns wich­tig, alters­ge­rech­te Spiel­ge­rä­te auf den jewei­li­gen Spiel­plät­zen auf­zu­stel­len. So ist eine viel­fäl­ti­ge Aus­wahl an Spiel­mög­lich­kei­ten in der Stadt Laa­kir­chen ent­stan­den“, so Abtei­lungs­lei­ter Georg Bren­da.

Offi­zi­el­le Eröff­nung Spiel­platz Volks­schu­le Laa­kir­chen

Dass die Wün­sche der Kin­der auch so umge­setzt wur­den, wie sich das die klei­nen Spiel­platz­ex­per­ten vor­ge­stellt haben, wur­de bei der offi­zi­el­len Eröff­nung des Spiel­plat­zes am Mitt­woch, dem 7. Okto­ber 2020 in der Volks­schu­le Laa­kir­chen deut­lich. „Ich habe mir einen Klet­ter­turm gewünscht, der hier ist noch grö­ßer und bes­ser als ich ihn mir vor­ge­stellt habe“, turnt ein Schü­ler begeis­tert auf dem 5 Meter hohen Klet­ter­netz­turm. Auch Direk­tor Karl Bischin­ger freut sich über den gelun­ge­nen Außen­be­reich: „Gera­de in Zei­ten wie die­sen, wo die Turn­stun­den nach drau­ßen ver­la­gert wer­den sol­len und vie­le Kin­der in der Nach­mit­tags­be­treu­ung sind, ist die­ser neue Spiel­platz opti­mal. Er bie­tet viel­sei­ti­ge Beschäf­ti­gungs- und Bewe­gungs­mög­lich­kei­ten, die die moto­ri­sche, sozia­le und kogni­ti­ve Ent­wick­lung der Kin­der posi­tiv beein­flusst“.

Foto: pri­vat