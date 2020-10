Neuer MTB-Marathon in Bad Goisern

Am 18. Okto­ber 2020 fin­det im Her­zen des Salz­kam­mer­gu­tes ein MTB-Mara­thon statt, bei dem auch Öster­rei­chi­schen und die Ober­ös­ter­rei­chi­schen MTB-Staats­meis­ter­schaf­ten aus­ge­tra­gen wer­den. Die ursprüng­lich Ende Mai in Klein­zell geplant gewe­se­nen Titel­kämp­fe wer­den nun­mehr in Bad Goi­sern, der Hei­mat der legen­dä­ren Salz­kam­mer­gut Tro­phy, nach­ge­holt.

Der Moun­tain­bike Club Salz­kam­mer­gut hat dafür extra zwei neue Stre­cken­va­ri­an­ten über 67,3 Kilo­me­ter und 51,2 Kilo­me­ter aus­ge­ar­bei­tet. Die bei­den neu­en Stre­cken beinhal­ten auch Pas­sa­gen abseits der bekann­ten Rou­ten der Salz­kam­mer­gut Tro­phy. Die Teil­neh­mer der Staats- und Lan­des­meis­ter­schaf­ten benö­ti­gen eine Lizenz des Öster­rei­chi­schen Rad­sport­ver­ban­des. Alle Infos und Anmel­dun­gen zum Mara­thon und den MTB-Titel­kämp­fen unter www.trophy.at/oem

Im Rah­men der Tro­phy-Indi­vi­du­ell kön­nen an die­sem Staats­meis­ter­schafts-Wochen­en­de bzw. bis Ende Okto­ber aber auch alle klas­si­schen Tro­phy-Stre­cken befah­ren wer­den.

Foto: Erwin Hai­den