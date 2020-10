Radausflug der Naturfreunde Bad Ischl in die Steiermark

2 Tage, 110 Kilo­me­ter und 1.200 Höhen­me­ter spä­ter bli­cken die Natur­freun­de Bad Ischl auf einen ein­ma­li­gen Rad­laus­flug in der Stei­er­mark zurück. Mit­te Sep­tem­ber ent­schließt sich eine Grup­pe von 14 Per­so­nen aufs Bike zu schwin­gen und die Schön­hei­ten rund um Bad Rad­kers­burg zu erkun­den. Eine Woche lang ging es neben den klas­si­schen Sehens­wür­dig­kei­ten vor­bei an Wein­ber­gen und der ein oder ande­ren Buschen­schank.

Unter Ein­hal­tung aller COVID-19 Maß­nah­men belohn­te die Trup­pe die ers­te Etap­pe mit einem Besuch bei der Zot­ter Scho­ko­la­den Manu­fak­tur. In der Genuss­welt konn­ten die Natur­freun­de haut­nah die Ver­wand­lung der Kakao­boh­ne in Scho­ko­la­de mit­er­le­ben. Krö­nen­der Abschluss war das Ver­kos­tungs­pa­ket mit 16 Kost­pro­ben aus dem aktu­el­len Sor­ti­ment von Zot­ter. So konn­te die Rei­se gestärkt vor­ge­setzt wer­den. Ein wei­te­res High­light ver­sprach der Mur­weg mit Besuch der Aus­sichts­war­te. Auf 27 Meter Höhe konn­te die Trup­pe die wei­ten der Stei­er­mark genie­ßen.

Aber nicht nur das, der Weit­blick reich­te bis über die Gren­zen nach Slo­we­ni­en. Auf- und Abstieg des Turms waren eben­falls ein Spek­ta­kel für sich. Gebaut in Form einer Dop­pel­he­lix ver­spricht die War­te eine außer­ge­wöhn­li­che Weg­füh­rung und beein­druck­te durch ihre archi­tek­to­nisch beson­de­re Gestalt. Für die Stei­er­mark typisch durf­te die ein oder ande­re Buschen­schank nicht feh­len. Durch die Wein­ber­ge radel­ten die Natur­freun­de von Wein­ver­kos­tung zu Wein­ver­kos­tung.

Nach einer Woche Auf­ent­halt im Grü­nen Her­zen Öster­reichs ging es für die Grup­pe wie­der zurück ins Salz­kam­mer­gut. Mit im Gepäck bren­nen­de „Wadeln“ und Ober­schen­kel dank der vie­len gefah­re­nen Kilo- und Höhen­me­ter. Aber auch groß­ar­ti­ge Erin­ne­run­gen zwi­schen Wein­ber­gen und Scho­ko­la­de.

Foto: pri­vat