Umweltkrimi Ohlsdorf — Maßnahmen zur Beseitigung der Pestizidbelastung

In der Umge­bung von Ohls­dorf wur­den im Jahr 2014 Ver­un­rei­ni­gun­gen des Grund­was­sers durch Pes­ti­zi­de fest­ge­stellt, die sich in der Fol­ge vor allem in der Bau­rest­mas­se­de­po­nie II der Asa­mer Kies- und Beton­wer­ke GmbH wie­der­fin­den lie­ßen.

Mit den behörd­li­chen Maß­nah­men zur Gefah­ren­ab­wehr bestehend aus der Ein­stel­lung der Ver­si­cke­rung der Depo­nie­si­cker­wäs­ser (ange­ord­net im Novem­ber 2014), der Abde­ckung der Depo­nie (ange­ord­net im Novem­ber 2014) und einer Rei­ni­gung der Sicker­wäs­ser über einen Aktiv­koh­le­fil­ter (Beschei­de vom Mai 2015 und Juni 2017) konn­te eine wei­te­re Kon­ta­mi­nie­rung des Grund­was­sers defi­ni­tiv und nach­hal­tig ver­hin­dert wer­den.

In der Fol­ge wur­de die Depo­nie­in­ha­be­rin ver­pflich­tet, ein Kon­zept zur Besei­ti­gung der Pes­ti­zid­be­las­tung in der Depo­nie zu erstel­len. Die Durch­füh­rung der dadurch erar­bei­te­ten erfor­der­li­chen Maß­nah­men wur­de nun mit Bescheid auf­ge­tra­gen. Durch eine geziel­te Aus­wa­schung des betrof­fe­nen Depo­nie­kör­pers und nach­fol­gen­der Rei­ni­gung der Sicker­wäs­ser wird die Pes­ti­zid­be­las­tung weit­ge­hend besei­tigt. Danach soll der Depo­nie­kör­per per­ma­nent abge­deckt wer­den, um eine künf­ti­ge Gefähr­dung des Grund­was­sers durch die Depo­nie aus­zu­schlie­ßen.

Die ille­ga­le Ein­brin­gung der Pes­ti­zi­de in die Depo­nie war Gegen­stand eines straf­recht­li­chen Ver­fah­rens. Zuletzt sind im Som­mer 2020 gegen zwei Per­so­nen Schuld­sprü­che ergan­gen. Das Urteil ist jedoch nicht rechts­kräf­tig.

Umwelt-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der: „Die ille­ga­le Depo­nie­rung von Pes­ti­zi­den in Ohls­dorf führt uns auch vor Augen, wie gefähr­lich die­se Che­mie­cock­tails für uns wer­den kön­nen. Es ist abso­lut not­wen­dig EU-weit stren­ge­re Zulas­sungs­be­stim­mun­gen für Pes­ti­zi­de zu erlas­sen und ich begrü­ße das von der EU-Kom­mis­si­on gesetz­te Ziel zur Hal­bie­rung bis 2030. Der aktu­el­le Pes­ti­zid-Cock­tail, der Böden und Was­ser durch­dringt, muss ein Ende haben!

Der erneut auf­ge­tre­te­ne Fall in Ohls­dorf zeigt, dass der Ein­satz von che­misch-syn­the­ti­schen Pflan­zen­schutz­mit­teln nicht nur in Bezug auf unse­re Arten­viel­falt, auf Bie­nen, Schmet­ter­lin­ge und Co fata­le Aus­wir­kun­gen haben kann, son­dern auch direkt auf die mensch­li­che Gesund­heit. Wir müs­sen uns lang­fris­tig für eine Land­wirt­schaft ein­set­zen, die ohne die­se Gif­te aus­kommt und die gefähr­lichs­ten sofort ver­bie­ten. Und wir müs­sen die Viel­falt wie­der auf unse­re Fel­der und Äcker ein­zie­hen las­sen, wenn wir unse­re Ernäh­rung mit gesun­den Pro­duk­ten und sau­be­rem Was­ser auch in Zukunft sichern wol­len.“

Robert Pree, Geschäfts­füh­rer der Asa­mer Kies- und Beton­wer­ke, ergänzt: „Wir sind Opfer eines Unter­neh­mens, das ille­gal kon­ta­mi­nier­tes Mate­ri­al in unse­rer Depo­nie ent­sorgt hat. Wir haben aber selbst das größ­te Inter­es­se, dass unse­re Bau­rest­mas­sen­de­po­nie ord­nungs­ge­mäß geführt wird. Daher haben wir die Sanie­rungs­maß­nah­men gemein­sam mit den Exper­tin­nen und Exper­ten des Lan­des erar­bei­tet. Betref­fend der Kos­ten wer­den wir uns am Ver­ur­sa­cher schad­los hal­ten.“

Grund­was­ser­si­tua­ti­on aktu­ell

Die bis­he­ri­gen Ergeb­nis­se der Grund­was­ser­be­weis­si­che­rung zei­gen, dass mit den von der Behör­de ver­füg­ten Maß­nah­men ein wei­te­res Aus­tre­ten von Pes­ti­zi­den aus der Depo­nie ver­läss­lich unter­bun­den wur­de und auch das Grund­was­ser als weit­ge­hend saniert anzu­se­hen ist.

Den­noch wird das Grund­was­ser im Abstrom der Bau­rest­mas­sen­de­po­nie Ohls­dorf II vier­tel­jähr­lich durch den Sach­ver­stän­di­gen­dienst der Abtei­lung Was­ser­wirt­schaft über­prüft, nach­dem die Ana­ly­sen zuvor im Auf­trag der Asa­mer Kies- und Beton­wer­ke GmbH vom Labor Wruss durch­ge­führt wur­den.

An der Mess­stel­le As29 – Son­de 16 wur­de seit 2017 kein Pes­ti­zid­ge­halt über der Bestim­mungs­gren­ze detek­tiert. An der Mess­stel­le As09 – Son­de 2 neu, wel­che in zwei unter­schied­li­chen Tie­fen beprobt wird, gab es im Dezem­ber 2018 einen Wert für den Para­me­ter Clo­py­ralid, der mit 0,31 μg/l über der Bestim­mungs­gren­ze lag.

In der dar­auf­fol­gen­den Unter­su­chung im März 2019 konn­te aber die Ver­mu­tung bestä­tigt wer­den, dass es sich dabei nur um ein vor­über­ge­hen­des Ereig­nis auf­grund einer kurz­zei­ti­gen Aus­wa­schung von Rück­stän­den aus dem Unter­grund han­del­te.

Als Ser­vice für die Gemein­de Ohls­dorf wur­de vom Land Ober­ös­ter­reich auch immer wie­der der Brun­nen Aupoin­ten unter­sucht, seit Ende 2017 auch drei von der Gemein­de errich­te­te Son­den im Zustrom des Brun­nens. Dabei wur­de seit­her kei­ner­lei Spur von Clo­py­ralid fest­ge­stellt.

Man kann davon aus­ge­hen, dass kei­ne anhal­ten­de Beein­träch­ti­gung von Was­ser­ver­sor­gungs­an­la­gen durch die in den Jah­ren 2013 und 2014 erfolg­te Grund­was­ser­ver­un­rei­ni­gung vor­han­den ist. Die Beob­ach­tun­gen wer­den selbst­ver­ständ­lich wei­ter­ge­führt.

Umset­zung der Siche­rungs- bzw. Sanie­rungs­maß­nah­men

Als ers­ter Schritt auf dem Weg der Sanie­rung wur­de mit Bescheid vom Sep­tem­ber 2015 eine Detail­un­ter­su­chung der Depo­nie ange­ord­net, mit dem Ziel fest­zu­stel­len, ob und wel­che Kon­ta­mi­na­tio­nen, die allen­falls Umwelt­ge­fähr­dun­gen aus­lö­sen könn­ten, im Schütt­kör­per vor­han­den sind.

Der Abschluss­be­richt zu den Detail­un­ter­su­chun­gen wur­de an die Behör­de über­mit­telt und in der Fol­ge von den von der Behör­de bei­gezo­ge­nen Amts­sach­ver­stän­di­gen gut­acht­lich bewer­tet. Dabei wur­de im Ergeb­nis ein kon­kre­ter Siche­rungs- und Sanie­rungs­be­darf fest­ge­stellt.

In der Fol­ge hat die Fa. Asa­mer einen ers­ten Vor­schlag für dau­er­haf­te Siche­rungs­maß­nah­men vor­ge­legt. Die Prü­fung durch die Amts­sach­ver­stän­di­gen hat erge­ben, dass vor einer Ent­schei­dung zur Rea­li­sie­rung eines bestimm­ten Siche­rungs-/Sa­nie­rungs­pro­jekts ins­be­son­de­re das Abbau­ver­hal­ten der Pes­ti­zi­de und die damit ver­bun­de­ne Umwelt­ge­fähr­dung einer nähe­ren Betrach­tung bedarf, weil dazu nur sehr wenig Fach­wis­sen vor­liegt.

Aus die­sem Grund ver­gab das Amt der Oö. Lan­des­re­gie­rung zur mög­lichst objek­ti­ven und fun­dier­ten Klä­rung eine exter­ne Exper­ti­se zur Bewer­tung des Scha­dens­bil­des, des künf­ti­gen Scha­dens­po­ten­ti­als sowie ins­be­son­de­re mög­li­cher Sze­na­ri­en bei der Ent­wick­lung der Schad­stoff­be­las­tung über einen län­ge­ren Zeit­raum. Nach Vor­lie­gen der Exper­ti­se erging im Juli 2018 eine Ver­fah­rens­an­ord­nung an die Fa. Asa­mer, mit der die Vor­la­ge geeig­ne­ter Siche­rungs- bzw. Sanie­rungs­maß­nah­men durch die Behör­de ein­ge­for­dert wur­de.

In Umset­zung die­ser Anord­nung wur­de durch die Fa. Asa­mer im Jahr 2019 ein tech­ni­sches Kon­zept vor­ge­legt. Nach der erfolg­ten fach­li­chen Beur­tei­lung durch die Amts­sach­ver­stän­di­gen konn­te nun ein Auf­trags­be­scheid erlas­sen wer­den, mit dem die ver­pflich­ten­de Durch­füh­rung der Maß­nah­men zur Besei­ti­gung der Pes­ti­zid­be­las­tung ange­ord­net wur­de. Von der Behör­de wur­den dabei Sanie­rungs­zie­le, Fris­ten und stren­ge Umwelt­schutz­auf­la­gen vor­ge­ge­ben. Ziel ist es, das Sicker­was­ser der Depo­nie gezielt zu erfas­sen und zu rei­ni­gen, um eine Ver­un­rei­ni­gung des Grund­was­sers nach­hal­tig zu ver­hin­dern.

Kon­kret soll der Schad­stoff­austrag aus dem Schütt­kör­per mit Hil­fe einer künst­li­chen ober­flä­chen­na­hen Bewäs­se­rungs­an­la­ge beschleu­nigt wer­den. Der für die Aus­wa­schung bzw. den Schad­stoff­austrag erfor­der­li­che Was­ser­ein­trag soll mit Hil­fe von Tropf­be­wäs­se­rungs­lei­tun­gen erfol­gen. Das Was­ser wird sodann wie bis­her über eine Aktiv­koh­le­fil­ter­an­la­ge gerei­nigt und fach­ge­recht ent­sorgt. Die Sanie­rung ist über einen Zeit­raum von zehn Jah­ren zu betrei­ben.

Zur Klar­stel­lung wird ange­merkt, dass die aktu­el­le Grund­was­ser­ver­un­rei­ni­gung im Gebiet der Aurach­rin­ne in kei­nem Zusam­men­hang mit der Bau­rest­mas­sen­de­po­nie in Ohls­dorf steht.

Zusam­men­fas­send kann daher fest­ge­stellt wer­den:

— ers­te Geruchs­be­las­tun­gen des Ohls­dor­fer Was­sers im Jahr 2014 wur­den von der Behör­de ernst genom­men

— nach umfas­sen­den Erhe­bun­gen und der Bei­zie­hung exter­ner Expert/innen konn­te die Ursa­che fest­ge­stellt wer­den

— durch sofor­ti­ge Maß­nah­men, wie Abde­ckung der Depo­nie und Abstop­pen der Ver­si­cke­rung konn­ten wei­te­re Belas­tun­gen gestoppt wer­den

— das Sicker­was­ser der Depo­nie wird der­zeit gerei­nigt und fach­ge­recht ent­sorgt

— das Grund­was­ser im Bereich der Depo­nie ent­spricht den gesetz­li­chen Anfor­de­run­gen, sel­bi­ges gilt für die Was­ser­ver­sor­gungs­an­la­gen

— die Sanie­rungs­maß­nah­men wur­den nach inten­si­ver tech­ni­scher Aus­ein­an­der­set­zung nun auf­ge­tra­gen und wer­den dem­nächst durch­ge­führt

— die­se Maß­nah­men wer­den in den nächs­ten Mona­ten vor­be­rei­tet und über einen Zeit­raum von 10 Jah­ren betrie­ben