Verdienstmedaille für Christian Schupfer

Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer über­reich­te am 19.10.2020 die Ver­dienst­me­dail­le des Lan­des Ober­ös­ter­reich an Vize­bür­ger­meis­ter a.D. Chris­ti­an Schup­fer. In Ver­tre­tung der Markt­ge­mein­de Bad Goi­sern war Gemein­de­vor­stand Hans­jörg Peer auch bei die­ser Fei­er­lich­keit gegen­wär­tig und gra­tu­lier­te zur Ver­dienst­me­dail­le recht herz­lich.

Die geehr­ten Senio­ren­bund Funk­tio­nä­rin­nen und Funk­tio­nä­re sei­en Ver­ant­wor­tungs­trä­ger und Gestal­ter direkt vor Ort bei den Men­schen, die wesent­lich dazu bei­tra­gen, dass das Leben ande­rer bes­ser wird. Die Aus­zeich­nun­gen sind Aner­ken­nung und Dank­sa­gung für das gro­ße Enga­ge­ment über vie­le Jah­re, oft Jahr­zehn­te hin­weg.

Foto: Land Ober­ös­ter­reich / Max Mayr­ho­fer