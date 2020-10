Verspäteter Saisonbeginn und verlängerte Ortsmeisterschaft

Wie so vie­le Sport­ar­ten war auch der Ober­trau­ner Ten­nis-Früh­ling stark von Coro­na geprägt.

Es wur­de jedoch die spiel­freie Zeit genutzt und auf den Plät­zen ein gründ­li­ches Ser­vice durch­ge­führt. Nach der Säu­be­rung mit Hoch­druck­rei­ni­gern und einer fri­schen Quarz­sand-Auf­la­ge wur­de im Juni die Sai­son mit etwas Ver­spä­tung gestar­tet.

Beson­ders regen Andrang erlang­te der Her­ren­abend jeden Mon­tag, wobei nicht immer nur der Sport im Vor­der­grund stand. Nach den absol­vier­ten Dop­pel­spie­len wur­den bei den kuli­na­ri­schen Nach­be­spre­chun­gen die gespiel­ten Matches gründ­lich ana­ly­siert. Ab Juni nah­men auch die Meis­ter­schafts­spie­ler an der OÖTV Mann­schafts­meis­ter­schaft teil. Die bewähr­te Spiel­ge­mein­schaft mit dem ASKÖ Hall­statt stell­te beacht­li­che 5 Mann­schaf­ten.

Beson­ders erfreu­lich war das Abschnei­den der neu­en Mann­schaft in der Ein­stiegs­li­ga. Dabei konn­ten ers­te Früch­te der jah­re­lan­gen Jugend­ar­beit um Bernd Dan­kel­mayr und Rudi Stri­cker geern­tet und eini­ge Sie­ge ein­ge­fah­ren wer­den.

Ober­trau­ner Ten­nis-Dorf­meis­ter des Jah­res 2020:

Im August star­te­te man dann die Ten­ni­s­orts­meis­ter­schaft, die sich in die­sem Jahr bis in den Herbst hin­ein­zog. Dabei wur­den wie­der Damen- und Her­ren-Ein­zel- inkl. B‑Bewerb sowie ein Her­ren­dop­pel-Bewerb aus­ge­tra­gen. Die „Ober­trau­ner Ten­nis-Dorf­meis­ter“ 2020 wur­den Michae­la Eggen­rei­ter (nach Grup­pen­spie­len) und Bernd Dan­kel­mayr, der in einem span­nen­den Fina­le Ver­eins­ob­mann und Vor­jah­res­sie­ger Flo­ri­an Puch­in­ger besieg­te. Die Her­ren­dop­pel-Bewerb konn­ten Franz Höll und Simon Perstl für sich ent­schei­den.

Zum Sai­son­ende nahm die Ten­nis-Jugend noch am U18-Bewerb der OÖTV Mann­schafts­meis­ter­schaft teil. Mit dem beacht­li­chen 3. Rang kön­nen die Mädels und Bur­schen sehr zufrie­den sein. Für den Win­ter sind ein paar Hal­len­ein­hei­ten geplant. Ten­nis­ob­mann Flo­ri­an Puch­in­ger: „Dan­ke an alle hel­fen­den Hän­de um unse­re Plät­ze und das Club­haus. Beson­de­rer Dank an unse­re Jugend­trai­ner Bernd Dan­kel­mayr und Rudi Stri­cker!“

Foto: Pri­vat