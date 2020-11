Fahrplanwechsel im Salzkammergut

Ab 13.12.2020 gel­ten für alle öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel in ganz Euro­pa neue Fahr­plä­ne. Auch für die Salz­kam­mer­gut­bahn bringt der Wech­sel Ver­än­de­run­gen.

Das Land OÖ und der OÖ Ver­kehrs­ver­bund nut­zen den heu­ri­gen Fahr­plan­wech­sel und bau­en das Ange­bot für die Fahr­gäs­te auf den ÖBB Nah­ver­kehrs­stre­cken um ins­ge­samt rund 300.000 Fahr­plan-Kilo­me­ter aus. Auf bei­na­he allen Bahn­stre­cken wer­den teil­wei­se umfang­rei­che Ver­bes­se­run­gen und Opti­mie­run­gen durch­ge­führt. Auf den von Stern & Haf­ferl betrie­be­nen Bah­nen wer­den kei­ne Ände­run­gen vor­ge­nom­men.

Neue­run­gen auch im Salz­kam­mer­gut

Auf­grund des star­ken Aus­flugs­tou­ris­mus ins Alm­tal, wei­ten Land OÖ und OÖVV das Ange­bot mit zusätz­li­chen Zügen von Mon­tag bis Frei­tag in den Feri­en aus. So kön­nen mehr Men­schen das Alm­tal auch in den Feri­en ohne Auto errei­chen und dadurch nach­hal­tig und umwelt­scho­nend rei­sen.

Mehr Direkt­ver­bin­dun­gen nach Linz soll es künf­tig an der Salz­kam­mer­gut­bahn geben. Drei Regio­nal­zü­ge aus dem Salz­kam­mer­gut wer­den täg­lich über Att­nang-Puch­heim hin­aus nach Linz Hbf wei­ter­ge­führt. Die letz­te Ver­bin­dung von Stai­nach-Ird­ning nach Bad Aus­see erhält einen Anschluss vom IC aus Graz Hbf und fährt des­halb in Stai­nach-Ird­ning spä­ter ab.

Der Fahr­plan­wech­sel bringt jedoch auch restrik­ti­ve Ver­än­de­run­gen mit sich. Bis­lang konn­te man an Sams­ta­gen, Sonn- und Fei­er­ta­gen mit der Bahn ohne Umstei­gen von Wien nach Traun­kir­chen und umge­kehrt rei­sen. Im Ent­wurf des kom­men­den Fahr­plans, der ab 13. Dezem­ber gilt, soll die­se Mög­lich­keit nicht mehr vor­ge­se­hen sein.

“Alle Gemein­den von Stai­nach-Ird­ning bis Eben­see wer­den wei­ter­hin mit einem Halt bedient, eben­so Alt­müns­ter und Gmun­den. In Traun­kir­chen wird der neu ein­ge­führ­te Inter­ci­ty aber ohne Stopp durch­fah­ren. Für eine Frem­den­ver­kehrs­ge­mein­de wie Traun­kir­chen ist die­se Ent­wick­lung in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels ein mas­si­ver Rück­schritt. An einer rund zwei Minu­ten län­ge­ren Fahr­zeit kann es wohl nicht schei­tern”, gibt der Traun­kirch­ner Dipl.-Ing. Peter Mit­ten­dor­fer zu beden­ken.

Größ­te Aus­wei­tung auf der Kam­mer­bahn

Die größ­te Aus­wei­tung des Fahr­plan­an­ge­bots gibt es auf der Kam­me­rer Bahn. Durch zusätz­li­che Züge mor­gens und abends besteht nun von Mon­tag bis Frei­tag durch­ge­hend eine stünd­li­che Ver­bin­dung. Um den nach­hal­ti­gen Aus­flugs­tou­ris­mus vor allem zum Atter­see zu stär­ken, wird der Wochen­end­ver­kehr mit Ver­bin­dun­gen im 2‑Stundentakt zwi­schen Kam­mer-Schörf­ling und Vöck­la­bruck wie­der ein­ge­führt.

Alle Ände­run­gen, Erwei­te­run­gen und zusätz­li­chen Züge im Detail fin­den Sie unter die­sem Link auf der OÖVV Web­sei­te: Fahr­plan­wech­sel und auf www.oebb.at