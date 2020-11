Jungmusiker-Erfolg in Atzbach

Einen gro­ßen Erfolg erreich­te der Jung­mu­si­ker Micha­el Stiglmair aus Unter­ap­ping und Ten­orist der Musik­ka­pel­le Atz­bach 1865. Er erhält das Leis­tungs­ab­zei­chen in Gold des OÖBV und somit die höchs­te Aus­zeich­nung für einen Jung­mu­si­ker.

Micha­el ist musi­ka­lisch in die Atz­ba­cher Musik­ka­pel­le bes­tens ein­ge­bun­den, da sei­ne Mut­ter Moni­ka als 1. Flö­tis­tin, sein Vater Josef als 1. Ten­orist und sein Bru­der Bene­dikt eben­falls am Tenor­horn im Ein­satz ste­hen und alle v ier mit der Hand­schlags-Qua­li­tät und bes­ter Kame­rad­schaft aus­ge­zeich­net sind. Sei­ne Eltern haben sich bei einer Kon­zert­fahrt der Post­mu­sik Salz­burg in Aus­tra­li­en ken­nen­ge­lernt.

Foto: Stroh­bach