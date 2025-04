Am 4. April durf­ten wir wie­der unse­re Übung in der Volks­schu­le und einen Besuchs­tag für den Kin­der­gar­ten Atz­bach durchführen.

In der Volks­schu­le konn­te bei einem Brand im Ober­ge­schoss eine ein­ge­schlos­se­ne Klas­se mit schwe­rem Atem­schutz und der Dreh­lei­ter Att­nang eva­ku­iert wer­den. Wäh­rend­des­sen wur­den die Klas­sen im Erd­ge­schoss über eine Lei­ter in Sicher­heit gebracht.

Danach durf­te die Feu­er­wehr die 4. Klas­se noch ins Feu­er­wehr­haus mit­neh­men, Ihnen aller­lei über den Feu­er­wehr­dienst bei­brin­gen und ihnen am Ende den Brand­schutz­aus­weis “Gemein­sam-Sicher-Feu­er­wehr” überreichen.

Danach besuch­te uns der Kin­der­gar­ten im Feuerwehrhaus.

Im Sta­ti­ons­be­trieb konn­ten wir unse­ren Jüngs­ten den Feu­er­wehr­dienst näher­brin­gen. Dabei durf­ten sie auch unse­re Aus­rüs­tung sowie auch ein­zel­ne Gerä­te aus­pro­bie­ren. Beson­ders muti­ge konn­ten auch über einen Seil­zug abge­seilt werden.

Im Anschluss wur­de noch ein Christ­baum­brand simu­liert um den Kin­dern auf die­se beson­de­re Gefahr hinzuweisen.

Nach einem Abschluss­fo­to durf­ten die Kin­der schließ­lich noch mit dem Feu­er­wehr­au­to bis zum Kin­der­gar­ten fahren.