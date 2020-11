YOUZ Jugendzentrum Bad Ischl im 2. Lockdown

Auch wäh­rend des Lock­downs bie­tet das Jugend­zen­trum YOUZ vie­le Ange­bo­te für Jugend­li­che

Eine Run­de Bil­lard, danach gemein­sam kochen und vor dem Heim­ge­hen noch mit den Bes­ten bei guter Musik chil­len: was noch vor kur­zem ein nor­ma­ler Tag im YOUZ war, ist im Moment lei­der undenk­bar. Um aber auch im Lock­down den Kon­takt zu andern nicht zu ver­lie­ren und die Lan­ge­wei­le etwas zu dämp­fen, sol­len nun eini­ge Ange­bo­te des Jugend­zen­trums vir­tu­ell statt­fin­den.

Im Rah­men eines ers­ten Zoom-Mee­tings wur­den dafür Vor­schlä­ge und Ideen gemein­sam mit den Jugend­li­chen gesam­melt. So kön­nen sich Jugend­li­che etwa zum Spie­len tref­fen (z.B. Among Us, House­par­ty), sich über Film- und Seri­en­emp­feh­lun­gen aus­tau­schen, an einer Foto-Chal­len­ge teil­neh­men oder Rezep­te nach­ko­chen.

Aktu­el­le Infos zu den geplan­ten Aktio­nen gibt es auf Insta­gram (@youztagram) oder auf Face­book. Das Gebäu­de am Auböck­platz steht aber wäh­rend­des­sen nicht leer. Die Jugend­lei­te­rin­nen Lau­ra und Andrea freu­en sich zu den gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten über Ein­zel­ge­sprä­che und Aus­tausch, eben­so kön­nen Schü­le­rin­nen und Schü­ler ein­zeln die Räum­lich­kei­ten des YOUZ zum Erle­di­gen von Haus­übun­gen und Arbeits­auf­trä­gen nut­zen.

Ter­mi­ne dafür gibt es nach Ver­ein­ba­rung, Kon­takt unter youz.badischl@gmail.com, Insta­gram: @youztagram, Snap­chat: youzsnap5.

Foto: pri­vat