Auto auf Parkplatz ausgebrannt

Das Auto einer 20-jäh­ri­gen Frau ist Mon­tag­abend auf einem Park­platz in Tief­gra­ben in Flam­men auf­ge­gan­gen. Laut Poli­zei dürf­te der Brand durch Ein­brin­gung eines Zünd­mit­tels über das geöff­ne­te Fens­ter am Bei­fah­rer­sitz ent­stan­den sein.

Eine 20-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck stell­te ihren Pkw am Abend des 14. Dezem­ber 2020 beim Park­platz vor einer Sport­hal­le in Tief­gra­ben ab. Dort traf sie sich mit ihrem Freund, einem 17-Jäh­ri­gen und einem 20-Jäh­ri­gen, bei­de aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Die 20-Jäh­ri­ge ließ ihren Pkw ste­hen und fuhr gegen 23:45 Uhr mit ihrem Freund zu ihrer Wohn­adres­se.

Pkw am Park­platz in Voll­brand

Gegen 0:20 Uhr stand ihr Pkw am Park­platz in Voll­brand. Der 20-Jäh­ri­ge, der sich noch zusam­men mit dem 17-Jäh­ri­gen im Nah­be­reich befand, ver­stän­dig­te per Not­ruf die Feu­er­wehr und auch die Fahr­zeug­be­sit­ze­rin. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand dürf­te der Brand durch Ein­brin­gung eines Zünd­mit­tels über das geöff­ne­te Fens­ter am Bei­fah­rer­sitz ent­stan­den sein.

Fotos & Video: Feu­er­wehr Mond­see