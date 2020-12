Buch über den Weltkrieg und den Wiederaufbau

Pro­fun­de Fak­ten und wis­sen­schaft­lich auf­ge­ar­bei­tet — so lässt sich das neu erschie­ne­ne Buch „Puch­kir­chen am Tratt­berg: Vom 2. Welt­krieg zum ‚Wirt­schafts­wun­der´ der 50er- und 60er- Jah­re“ von Josef Kal­ten­brun­ner zusam­men­fas­sen. Der Autor hat vie­le Doku­men­te gesich­tet und zahl­rei­che Gesprä­che mit Zeit­zeu­gen geführt.

Bür­ger­meis­ter Anton Hütt­mayr ist sowohl über die Doku­men­ta­ti­on eines der prä­gen­den Abschnit­te unse­rer Geschich­te als auch über das gro­ße Inter­es­se der Bevöl­ke­rung an die­sem Werk erfreut. Es kann am Gemein­de­amt in Puch­kir­chen erstan­den wer­den und ist auch über die Gemein­de­gren­zen hin­aus aktu­ell.

Foto: pri­vat