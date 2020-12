Fünf Gmundner Läuferinnen bei Staatsmeisterschaften in Linz

Mit fünf Läu­fe­rin­nen ist der Eis­lauf­ver­ein bei den vom 10.- 12. Dezem­ber in Linz statt­fin­den­den Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten im Eis­kunst­lau­fen ver­tre­ten. Die fünf Läu­fe­rin­nen erhiel­ten auf­grund der Spit­zen­s­port­re­ge­lung die Trai­nings­be­stä­ti­gung vom Minis­te­ri­um. Sie konn­ten auch wäh­rend des Lock­downs trai­nie­ren und haben sich mit viel Freu­de und Eifer auf die­sen wich­ti­gen Wett­kampf vor­be­rei­tet.

Auch wenn die Mäd­chen nicht zum Favo­ri­ten­kreis zäh­len, kön­nen sie doch bei ihrer ers­ten Meis­ter­schafts-Teil­nah­me wich­ti­ge Erfah­run­gen sam­meln. Anna Födin­ger star­tet in der Grup­pe Inter­me­dia­te Novices, in der der Schü­ler­ti­tel ver­lie­hen wird. Lui­sa und Vale­rie Frau­scher, Leo­no­re Hes­sen­ber­ger und Marie Födin­ger star­ten in der Nach­wuchs­klas­se Basic Novices, in der noch kein Titel ver­ge­ben wird.

Die ÖM wird unter äußerst Auf­la­gen durch­ge­führt. Täg­li­che Tes­tun­gen aller Betei­lig­ten und das schon beim Len­tia Cup erprob­te Prä­ven­ti­ons­kon­zept garan­tie­ren die Sicher­heit aller Betei­lig­ten. Begleit­per­so­nen der Sport­ler und Zuschau­er müs­sen sich mit dem Live­stream begnü­gen, der aber beim Len­tia Cup her­vor­ra­gend funk­tio­nier­te.

Foto: pri­vat