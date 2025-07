Am Mitt­woch, dem 2. Juli, luden sie­ben Künst­le­rin­nen und Künst­ler zur Aus­stel­lung in die See Lounge am Gmund­ner See­bahn­hof. Im Rah­men des neu­en Aus­stel­lungs­for­mats prä­sen­tier­ten sie Kunst im öffent­li­chen Raum, zwi­schen Gast­gar­ten und Badeplatz.

Die Aus­stel­lung unter dem Mot­to „Wir brin­gen unse­re Kunst unter die Leu­te“ ging in die nächs­te Run­de. Der Gmund­ner Kunst­ver­ein mach­te mit sei­ner Werk­schau erneut deut­lich, dass Kunst nicht aus­schließ­lich in Muse­en zu Hau­se ist. Dies­mal wur­de der stil­vol­le Gast­gar­ten der neu eröff­ne­ten See Lounge zur Büh­ne krea­ti­ver Vielfalt.

Gleich zu Beginn begrüß­te Mat­thi­as Kret­schmer, Obmann des Gmund­ner Kunst­ver­eins, die zahl­rei­chen Gäs­te, dar­un­ter auch Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, der die Ver­bin­dung von Kunst und Gas­tro­no­mie beson­ders lob­te: „Im gemüt­li­chen Rah­men Kunst und Kuli­na­rik genie­ßen – eine per­fek­te Sym­bio­se im öffent­li­chen Raum.“

Jede der sie­ben teil­neh­men­den Künst­le­rin­nen und Künst­ler stell­te drei Wer­ke aus. Neben bekann­ten Namen wie Chris­ti­ne Dan­nin­ger, Joe Mali­na, Lisa Mona und dem Gast­ge­ber Mat­thi­as Kret­schmer war auch Neu­zu­gang Jür­gen Bley mit ein­drucks­vol­len Arbei­ten ver­tre­ten. Der 1970 in Steyr gebo­re­ne Künst­ler lebt in Neu­zeug und ist bekannt für sei­ne düs­te­ren, sur­rea­lis­ti­schen Werke.

Sei­ne gezeig­te Serie „Traun­stein“ fas­zi­niert durch ihre Kom­bi­na­ti­on von Natur­mo­ti­ven mit abgrün­di­ger Sym­bo­lik. Bleys Wer­ke sind kei­ne blo­ßen Bil­der – sie wir­ken wie Fens­ter in eine Welt hin­ter der Rea­li­tät. Sei­ne Kunst ver­bin­det Land­schaft mit See­len­land­schaft, Schön­heit mit Schatten.

Zudem war die Atmo­sphä­re wäh­rend der Aus­stel­lung offen, leben­dig und inspi­rie­rend. Bei gutem Wet­ter und mit einem küh­len Getränk in der Hand wur­de über Kunst phi­lo­so­phiert, gelacht und diskutiert.

„Die­se Aus­stel­lungs­form wird gut ange­nom­men, aber auch sehr wahr­ge­nom­men“, resü­mier­te Kret­schmer zufrie­den. Für ihn ist klar: „Die nächs­te Loca­ti­on ist schon in Vorbereitung.“

Auch der beson­de­re Dank dem Team der See Lounge von Caro und Hari. Der herz­li­che Emp­fang und die gute Zusam­men­ar­beit haben zum Gelin­gen des Abends wesent­lich beigetragen.

Die Ver­an­stal­tung bleibt damit ein gelun­ge­nes Bei­spiel dafür, wie Kunst und Öffent­lich­keit näher zusam­men­rü­cken können.

Kunst wur­de an die­sem Abend nicht nur gezeigt, son­dern wur­de erlebt. Sie war Gespräch, Begeg­nung und Genuss zugleich. Aber auch das eine oder ande­re Kunst­werk wech­sel­te an die­sem Tag sei­nen Besitzer.

Die Aus­stel­lung in der See Lounge beim See­bahn­hof zeigt ein­drucks­voll, wie Kunst im All­tag ver­an­kert wer­den kann. Der Gmund­ner Kunst­ver­ein beweist, dass krea­ti­ve Impul­se über­all Raum fin­den, wenn man ihnen nur die Tür öffnet.