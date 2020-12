Krippenausstellung im Museum der Stadt Bad Ischl

Kalß Krip­pe und Krip­pen aus der Samm­lung Diet­mar Sla­by

Geöff­net:

Bis 2. Febru­ar 2021

Mitt­woch von 14 – 19 Uhr

Don­ners­tag bis Sonn­tag 1o – 17 Uhr

Hei­li­ger Abend und Sil­ves­ter 1o – 14 Uhr

Ab 16. Dezem­ber bis 10. Jän­ner täg­lich geöff­net

Ab 13. Jän­ner: Mitt­woch bis Sonn­tag geöff­net

Nun dür­fen die Muse­en ja wie­der offen hal­ten und so kön­nen wir auch heu­er sagen „Zur Krip­pe her­kom­met“. Neben der Kalß Krip­pe zeigt das Muse­um in die­sem Jahr beson­de­re Kas­tenkrip­pen aus der Samm­lung von Diet­mar Sla­by. So man­che die­ser Krip­pen spannt den Bogen von der Ver­kün­di­gung bis zur Flucht nach Ägyp­ten und besticht durch vie­le lie­be­vol­le Details der Dar­stel­lung des Weih­nachts­ge­sche­hens. Zu sehen sind auch eini­ge Fas­tenkrip­pen und Jah­res­krip­pen.

Die Begeis­te­rung für den Krip­pen­bau ent­stand bei der Restau­rie­rung einer alten Krip­pe. Seit­her liegt die Lei­den­schaft von Diet­mar Sla­by im Bau­en und Gestal­ten eige­ner Krip­pen. Sogar die Figu­ren wer­den von ihm selbst gestal­tet und bemalt. Die Kalß Krip­pe illus­triert die Tra­di­ti­on des Salz­kam­mer­gu­tes in Form der gro­ßen reich­hal­ti­gen Land­schaft­skrip­pe. Die Krip­pen von Diet­mar Sla­by zei­gen haupt­säch­lich die Tra­di­ti­on der Kas­ten­rip­pen, die viel­fach im Inn­vier­tel behei­ma­tet ist.

