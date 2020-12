Kripperl aufstellen — ein Höhepunkt im Jahr

Mit Sehn­sucht war­te­ten die Krip­pen­vä­ter auf den 8.12.2020. Die­ser Fei­er­tag wird oft ver­wen­det, um in den Stu­ben die Hau­skrip­pe auf­zu­stel­len. So auch in Gschwandt beim Region­au­ten Peter SOM­MER, der eine gro­ße Hau­skrip­pe mit selbst geschnitz­ten Figu­ren in jah­re­lan­ger Arbeit ange­fer­tigt hat. Am Vor­tag wur­de die Grund­plat­te mit allen Bau­tei­len und Wur­zeln aus dem Kel­ler in das Zim­mer geholt und am vor­ge­se­he­nen Platz mon­tiert. Um zu ver­mei­den, dass die „Lam­perl dahin sind“ wur­de ein neu­er Zaun geschnitzt und mon­tiert.

Am Fei­er­tag bekam dann der Krip­pen­va­ter Unter­stüt­zung von Schwie­ger­sohn Roman, der mit Begeis­te­rung seit ein paar Jah­ren beim Krip­perl auf­stel­len dabei ist. Mit ver­ein­ten Kräf­ten wur­de nun die gan­ze Land­schaft mit fri­schem Moos aus­ge­legt und Bäu­me, Wur­zeln, Flech­ten und ver­schie­de­ne Fund­stü­cke, sogar aus aller Welt, in der Krip­pen­land­schaft plat­ziert. Und dann war es soweit — zwei gro­ße Schach­teln mit Krip­pen­fi­gu­ren wur­den auf den Tisch gestellt und mit gro­ßer Vor­sicht Figur um Figur in der Krip­pe auf den rich­ti­gen Platz gestellt. Der wohl schöns­te und fei­er­lichs­te Moment beim Krip­pen­auf­stel­len. Als aller­letz­te Arbeit wird noch das Krip­pen­tuch an der Vor­der­sei­te ange­bracht und jetzt konn­ten die bei­den Krip­pen­bau­er ihr Werk bewun­dern.

“Es ist schon all­jähr­lich etwas beson­de­res, wenn das Krip­perl wie­der im Zim­mer fer­tig auf­ge­stellt ist. Ein Moment, wo rich­tig bewußt wird, dass die Weih­nachts­zeit ein­ge­leuch­tet ist“, so der zufrie­de­ne Krip­pen­va­ter mit Schwie­ger­sohn Roman nach geta­ner Arbeit.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS