Die Gschwandt­ne­rin Mar­git Tafer­ner begeis­ter­te am 5. Juni 2025 beim Inter­na­tio­na­len Spea­k­er Slam in Wies­ba­den das Publi­kum und schaff­te es bis ins Fina­le. Mit einer beein­dru­cken­den Büh­nen­per­for­mance und einer kraft­vol­len Bot­schaft, die sie in ihrem Hei­mat­dia­lekt vor­trug, über­wand sie die Kon­kur­renz und hin­ter­ließ einen blei­ben­den Eindruck.

Der Inter­na­tio­na­le Spea­k­er Slam, der in die­sem Jahr 130 Teil­neh­mer aus 16 Natio­nen anzog, bot eine Büh­ne für Red­ner aus aller Welt, um ihre Ideen und Visio­nen zu prä­sen­tie­ren. Mar­git nutz­te die Gele­gen­heit, um ihr Fokus­the­ma zu prä­sen­tie­ren: Die Not­wen­dig­keit, Schub­la­den­den­ken zu über­win­den und die Ein­zig­ar­tig­keit jedes Ein­zel­nen zu feiern.

„Wir sind alle unter­schied­lich und das ist gut so!“, beton­te Mar­git Tafer­ner in ihrer Rede. Sie plä­dier­te dafür, zu den eige­nen Facet­ten zu ste­hen und ins­be­son­de­re an die Jugend das Ver­trau­en in ihren eige­nen Weg zu stär­ken. Anstatt blind den neu­es­ten Social-Media-Trends zu fol­gen, soll­ten jun­ge Men­schen zu star­ken Per­sön­lich­kei­ten her­an­wach­sen, die ihre eige­nen Wer­te und Über­zeu­gun­gen ver­tre­ten. Als Red­ne­rin, Life Coach und Dou­la bringt Mar­git Tafer­ner einen rei­chen Erfah­rungs­schatz in ihre Arbeit ein. Mit ihrem Unter­neh­men “Lebmsgfüh” beglei­tet sie Men­schen durch spe­zi­el­le Lebens­si­tua­tio­nen und unter­stützt sie dabei, ihr vol­les Poten­zi­al zu ent­fal­ten. Ihr Mot­to „Träu­me dein Leben schön & mach´s wahr“ spie­gelt ihren eige­nen Lebens­weg und ihre Lei­den­schaft wider, ande­re zu inspi­rie­ren und zu ermutigen.

Der Ein­zug ins Fina­le des Spea­k­er Slams ist ein wei­te­rer Erfolg für Mar­git Tafer­ner und unter­streicht ihre Fähig­keit, Men­schen mit ihrer Rede­kunst zu berüh­ren und zu bewe­gen. Mit ihrer authen­ti­schen Büh­nen­prä­senz und ihrer inspi­rie­ren­den Bot­schaft hat sie in Wies­ba­den ein Zei­chen gesetzt. Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on auch von die­ser Seite!

Über Mar­git Taferner:

Mar­git Tafer­ner ist Red­ne­rin, Life Coach und Dou­la aus Gschwandt. Mit ihrem Unter­neh­men “Lebmsgfüh” beglei­tet sie Men­schen in beson­de­ren Lebens­si­tua­tio­nen. Sie ist drei­fa­che Voll­blut-Mama und lebt nach dem Mot­to: Träu­me dein Leben schön & mach´s wahr. Bei Inter­es­se ger­ne Kon­takt­auf­nah­me unter Mail: griasdi@lebmsgfueh.at