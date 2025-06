Schö­ner kann es kaum gehen! Mit 41 Mit­rei­sen­den mach­te sich die Rei­se­grup­pe des Pen­sio­nis­ten­ver­eins Gschwandt unter der Rei­se­lei­te­rin Hei­di Hampl mit Bus­rei­sen Fröch aus Laa­kir­chen am Frei­tag 13.6.2025 auf den Weg zum wun­der­schö­nen Matt­see im Salz­bur­ger­land. Dort ange­kom­men war­te­te schon das Schiff für eine Boots­fahrt um den Matt­see. Und das bei strah­len­dem Son­nen­schein. An den fröh­li­chen Gesich­tern der Fahr­gäs­te ist dies ganz klar zu erken­nen. Nach Rück­kehr führ­te für eine Grup­pe die Rei­se dann zum Por­sche­mu­se­um und der Rest ver­weil­te in Matt­see und mach­te die Gegend „unsi­cher“.

Mit einem gemein­sa­men Mit­tag­essen in einem schat­ti­gen Gast­gar­ten und viel zum Erzäh­len führ­te dann ein wohl unver­ges­se­ner Tag wie­der nach Hau­se nach Gschwandt. ‘So ein Tag so wun­der­schön wie heu­te’ wur­de aus vol­ler Brust beim Heim­fah­ren gesungen.