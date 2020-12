Nach Glöcklerlauf sagt Ebensee auch Fasching ab

Nach dem Glöck­ler­lauf wur­den in Eben­see nun auch alle Faschings­ver­an­stal­tun­gen abge­sagt.

Reak­ti­on des Ver­eins Eben­seer Fasching im sozia­len Netz­werk face­book am Don­ners­tag: “Wir haben 2020 auf unser gelieb­tes Mai­baum­auf­stel­len, Fron­leich­nams­fest, Depot­fest, Volks­fest, Markt­fest, Kir­tog, Aus­see, und vie­les mehr ver­zich­ten müs­sen und jetzt lei­der auch auf unse­ren Fasching so wie wir ihn ken­nen. Wir Emsea lie­ben unse­re Tra­di­tio­nen und unse­ren Jah­res­kreis. Aber es wird wie­der die Zeit kom­men wo wir bis in der Früh die Näch­te genie­ßen, uns gegen­sei­tig aus­ta­deln und das ein oder ande­re Bar­ge­tränk mit India­nern, Poli­zis­ten, Hasen, roten Pfer­den, etc. kon­su­mie­ren wer­den. Bis dahin bleibts g’sund!”

Foto: Mag.(FH) Wolf­gang Spitz­bart