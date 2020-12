Neues Jahr – Neue Chancen

Vor nun fast 300 Tagen wur­de der All­tag aller Schü­le­rin­nen und Schü­ler mehr auf den Kopf gestellt, als wir es jemals erah­nen konn­ten. So wur­den aus den bis dahin weit­ge­hend unbe­kann­ten Begrif­fen „Distance-Lear­ning“ und „Qua­ran­tä­ne“ Din­ge des All­ta­ges und zu stän­di­gen Weg­ge­fähr­ten unse­res schu­li­schen Lebens. Doch wie soll eben jenes Leben in und mit der Schu­le im neu­en Jahr wei­ter­ge­hen?

In Hin­sicht auf die Abschluss­klas­sen ist sich die Obfrau der UHS Orts­grup­pe Vöck­la­bruck, Eme­ly Oster­korn sicher, dass durch die Ver­än­de­run­gen der Matu­rabe­stim­mun­gen und dem feh­len­den Lehr­stoff aus dem Prä­senz­un­ter­richt die Ver­un­si­che­rung groß ist. Daher wird ein genau­er und detail­liert geplan­ter Fahr­plan für die Matu­ran­tin­nen und Matu­ran­ten drin­gendst benö­tigt.“ Doch nicht nur die Matu­ran­tin­nen und Matu­ran­ten tref­fen auf neue Her­aus­for­de­run­gen und teils auch auf schie­re Ver­zweif­lung.

Die feh­len­de digi­ta­le Kom­pe­tenz vie­ler Lehr­kräf­te und die enor­men Men­gen an Arbeits­auf­trä­gen machen allen Alters- und Schul­grup­pen schwer zu schaf­fen. „Um genau die­se Belas­tung zu mini­mie­ren, braucht es jetzt eine Regu­lie­rung der Arbeits­auf­trä­ge, sodass deren Umfang den eigent­li­chen Unter­richts­stun­den ent­spricht. Zusätz­lich kön­nen Work­shops und Fort­bil­dun­gen für das Lehr­per­so­nal in Sachen digi­ta­len Medi­en nicht nur jetzt, son­dern auch nach­hal­tig das Unter­richts­ge­sche­hen auf­fri­schen und den Schul­all­tag ins 21. Jahr­hun­dert kata­pul­tie­ren“, so der Geschäfts­füh­rer der UHS Orts­grup­pe Vöck­la­bruck Fabi­an Egger.

Die Coro­na Kri­se bringt jedoch nicht nur neue Pro­ble­me zum Vor­schein, son­dern zeigt auch bereits vor­han­de­ne Bau­stel­len deut­lich auf. Die bereits ange­spro­che­ne lang­sam vor­an­ge­hen­de Digi­ta­li­sie­rung im Bil­dungs­be­reich und die von vie­len Schü­le­rin­nen und Schü­lern, aber auch von Leh­rer­sei­ten kri­ti­sier­te NOST (Neue Ober­stu­fe) sind nur zwei Bei­spie­le dafür.

So meint Fabi­an Egger: „Des­halb ist die Coro­na-Kri­se für uns nicht nur ein Grund für Weh­kla­gen, son­dern auch ein Grund end­lich anzu­pa­cken und Pro­ble­me anzu­ge­hen.“ Die­se Aus­sa­ge unter­stützt nicht nur Obfrau Eme­ly Oster­korn, son­dern auch die bei­den LSV-Mit­glie­der Fabio Rosen­kranz und Lenard Haberl.

Foto: pri­vat