Nordische Kombinerer und Skispringer des ASVÖ NordicSkiteam Salzkammergut bei Austriacup erfolgreich

Sig­run Klein­rath gewinnt in Eisen­erz

Die Ath­le­ten des NTS Salz­kam­mer­gut bewie­sen an die­sem Wochen­en­de eine star­ke Form. In der Eisen­er­zer Ram­sau fand der Aus­tria­cup der Jugend und der Junio­ren statt. Sig­run Klein­rath behält ihre her­aus­ra­gen­de Form auch im Win­ter. Sie sieg­te am Sams­tag und wur­de Zwei­te am Sonn­tag, wobei sie den Grund­stein für ihren Sieg mit einem Sprung auf 98,5m leg­te, mit dem sie als Zwei­te in das Lang­lauf­ren­nen star­te­te, das sie dann sou­ve­rän für sich ent­schied.

Niko­laus Mair war trotz guter Form etwas vom Pech ver­folgt. Am ers­ten Tag geriet er als Dritt­plat­zier­ter im Zuge eines Aus­weich­ma­nö­vers in den tie­fe­ren Schnee neben der LL-Loi­pe und kam zu Sturz, am 2. Tag erreich­te er den 5. Platz.

Flo­ri­an Mit­ten­dor­fer war in der all­ge­mei­nen Klas­se der Ski­sprin­ger in Eisen­erz am Start und konn­te sei­nen ste­ti­gen Auf­wärts­trend bestä­ti­gen. Er beleg­te an bei­den Tagen Rang 8.

Wei­ter geht es am nächs­ten Wochen­en­de mit dem Welt­cup-Bewerb in Ram­sau am Dach­stein, bei dem Sig­run Klein­rath am Start sein wird, und mit einem Alpen­cup in See­feld in Tirol bei dem Niko­laus Mair antritt.

Foto: Tho­mas Mair