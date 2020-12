Resümee der Salzkammergut Trophy Individuell 2020 überaus positiv

Die nächst­jäh­ri­ge Salz­kam­mer­gut Tro­phy 2021 ist für 17. Juli geplant

Es ist Zeit für die Orga­ni­sa­to­ren der Salz­kam­mer­gut Tro­phy, Öster­reichs größ­tem Moun­tain­bike-Event, ein Resü­mee für die­ses außer­ge­wöhn­li­che Jahr zu zie­hen. Schon im März, kurz nach dem ers­ten Lock­down, war dem Tro­phy Team klar, dass es 2020 kei­ne Salz­kam­mer­gut Tro­phy mit, wie in den Jah­ren zuvor, mehr als 5.000 Teil­neh­mern aus über 40 Natio­nen und tau­sen­den Fans an den Stre­cken geben kann. Auch die Bike­mes­se mit 100 Aus­stel­lern und ein Fest­zelt­be­trieb waren undenk­bar.

Zunächst hielt man aber trotz­dem am ursprüng­lich geplan­ten Renn­wo­chen­en­de fest und hoff­te auf die behörd­li­che Geneh­mi­gung mit einem wesent­lich klei­ne­ren Star­ter­feld, Ein­zel­starts und ohne Rah­men­pro­gramm. Par­al­lel dazu wur­de aber auch ein „coro­na-siche­res“ Renn­for­mat erar­bei­tet, bei dem die Teil­neh­mer an einem oder meh­re­ren selbst­ge­wähl­ten Tagen die Stre­cken in Angriff neh­men und sich online in einer Rang­lis­te ver­gleich konn­ten.

Sabi­ne Schnei­der (GER) und Mar­tin Lud­wic­zek (AUT) sieg­ten auf der Extrem­di­stanz

Von Juli bis Okto­ber war es daher mög­lich, alle sie­ben Tro­phy-Stre­cken wett­kampf­mä­ßig zu befah­ren. Um gefähr­li­che Stür­ze bei hoher Geschwin­dig­keit zu ver­mei­den, wur­de die Zeit­mes­sung aber auf aus­ge­wähl­te Anstie­ge beschränkt. Auf den Stre­cken­ab­schnit­ten ohne Zeit­mes­sung konn­te man daher sogar Pau­sen ein­le­gen, in den Gast­stät­ten und Hüt­ten ein­keh­ren und die traum­haf­te Land­schaft des Salz­kam­mer­gu­tes genie­ßen. 1.152 Biker hat­ten sich für die­se neu­ar­ti­ge Tro­phy Indi­vi­du­ell ange­mel­det. Nach­dem man mit der­sel­ben Start­num­mer belie­big oft star­ten konn­te, sind vie­le Teil­neh­mer mehr­mals nach Bad Goi­sern gekom­men und haben dabei ver­schie­de­ne Stre­cken in Angriff genom­men.

Auf der Extrem­di­stanz sieg­ten Sabi­ne Schnei­der (GER) sowie der Tiro­ler Mar­tin Lud­wic­zek, der auch auf der F‑Strecke gewann. Bir­git Lug­mayr aus Att­nang Puch­heim gewann eben­falls auf zwei Distan­zen. Die erfolg­reichs­ten Teil­neh­mer aus dem Inne­ren Salz­kam­mer­gut waren Alex­an­der Tha­ler aus Gosau mit Top-10 Plat­zie­run­gen auf sechs Stre­cken, davon drei zwei­ten Plät­zen sowie Gün­ther Pern­kopf aus Bad Goi­sern mit einem Sieg auf der D‑Strecke und drei wei­te­ren Top-10 Plat­zie­run­gen!

Die „Bosch eMTB Tro­phy“ gewann San­dra Wen­zel mit 905 gefah­re­nen Kilo­me­tern und 33 Teil­nah­men! Alle Ergeb­nis­se sind unter www.trophy.at zu fin­den, die Sie­ger­eh­run­gen sind für den Vor­abend der Tro­phy 2021 geplant.

Ins­ge­samt 1.902 Anmel­dun­gen für ver­schie­de­ne Bewer­be und hohe Aus­zeich­nung für das Tro­phy-Team

Im Lau­fe der Sai­son wur­den vom Tro­phy-Team kurz­fris­tig meh­re­re, auch ganz klei­ne Events orga­ni­siert. Die Juni­or Tro­phy wur­de am 18. und 19. Juli in Ober­traun aus­ge­tra­gen, ein Berg­zeit­fah­ren und meh­re­re Lauf­be­wer­be folg­ten im Sep­tem­ber. Am 18. Okto­ber konn­ten zudem die Öster­rei­chi­schen MTB-Mara­thon-Meis­ter­schaf­ten unter stren­gen Covi­d19-Auf­la­gen erfolg­reich durch­ge­führt wer­den. An den fast 20 Ver­an­stal­tungs­ta­gen ver­zeich­ne­ten alle Tro­phy-Bewer­be im Jahr 2020 zusam­men 1.902 ange­mel­de­te Teil­neh­mer!

Dass der MTB Club Salz­kam­mer­gut es auch im Coro­na-Jahr geschafft hat, das Tro­phy-Feu­er am Leben zu erhal­ten, fand gro­ße Aner­ken­nung! Das Orga­ni­sa­ti­ons­team wur­de vor kur­zem mit dem „Gol­de­nen Leo“ aus­ge­zeich­net. Tro­phy Grün­der Mar­tin Huber nahm stell­ver­tre­tend für das gan­ze Team samt den zahl­rei­chen Hel­fern und für die Weg­be­glei­ter der letz­ten 23 Jah­re den Ehren­preis ent­ge­gen!

Die 24. Salz­kam­mer­gut Tro­phy ist für den 17. Juli 2021 geplant

Nach­dem momen­tan nie­mand seri­ös sagen kann, ob schon nächs­tes Jahr im Som­mer Ver­an­stal­tun­gen wie frü­her mög­lich sind, plant der MTB Club Salz­kam­mer­gut sowohl eine Neu­auf­la­ge der Tro­phy Indi­vi­du­ell als auch eine klei­ne­re Ver­si­on der tra­di­tio­nel­len Salz­kam­mer­gut Tro­phy für den 17. Juli. Die Juni­or Tro­phy fin­det vor­aus­sicht­lich am 18. Juli statt, für Anfang Okto­ber ist in Bad Goi­sern erneut ein Herbst­ma­ra­thon geplant. „In Arbeit“ ist auch eine Berg­lauf-Ver­an­stal­tung zum Auf­takt der Lauf­sai­son. Der Anmel­de­start für alle Ver­an­stal­tun­gen erfolgt Ende Dezem­ber. Alle aktu­el­len Infos unter www.trophy.at

Foto: Hei­ko Man­dl