Weihnachtspackerl für Laakirchner/innen in Not

Soli­da­ri­tät wird in Laa­kir­chen groß­ge­schrie­ben. Das zeigt sich vor allem immer wie­der vor Weih­nach­ten wo diver­se Fir­men, Ver­ei­ne oder Pri­vat­per­so­nen Weih­nachts­ge­schen­ke spen­den, um ande­ren Men­schen, die in Not gera­ten sind eine Freu­de zu berei­ten.

„Unser Sozi­al­amt ist die Schnitt­stel­le für Laa­kirch­ne­rin­nen und Laa­kirch­ner die Hil­fe benö­ti­gen und Men­schen, die Hil­fe anbie­ten. Ich freue mich jedes Jahr wie­der über den gro­ßen Zusam­men­halt in unse­rer Gemein­de, der gera­de vor Weih­nach­ten beson­ders sicht­bar wird“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger.

Dass die Geschen­ke auch sicher dort ankom­men, wo sie am drin­gends­ten benö­tigt wer­den, ist dem Sozi­al­amt ein gro­ßes Anlie­gen: „Vie­le Men­schen, die oft unver­schul­de­ten durch Schick­sals­schlä­ge in wirt­schaft­lich schwie­ri­ge Situa­tio­nen gera­ten sind, trau­en sich oft aus Scham nicht gleich zu kom­men und Hil­fe in Anspruch zu neh­men. Wir behan­deln garan­tiert alle Fäl­le dis­kret und ver­su­chen schnell und unbü­ro­kra­tisch zu hel­fen“, so Eva Plasch BA, die Sach­be­ar­bei­te­rin im Sozi­al­amt.

Foto: pri­vat