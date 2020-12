Weihnachtsspende statt Weihnachtsfeier

Eine Stamm­tisch­run­de hat das Geld ihrer aus­ge­fal­le­nen Weih­nachts­fei­er für die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl gespen­det. In der aktu­ell her­aus­for­dern­den Zeit sind Spen­den für die Lebens­hil­fe OÖ noch wich­ti­ger und jeder Betrag eine wert­vol­le Hil­fe für mehr Selbst­be­stim­mung von Men­schen mit Beein­träch­ti­gung.

Die Stamm­tisch­run­de „Kröß- und Bach­lun­zen-Wei­ber“ aus Bad Goi­sern gibt es bereits seit fast 14 Jah­ren. „Wir tref­fen uns ein­mal im Monat zu gemein­sa­men Aus­flü­gen und Wan­de­run­gen und sind stolz auf unse­re gute Nach­bar­schaft“, erzäh­len die 27 Kröß- und Bach­lun­zen-Wei­ber. Nach­dem die Weih­nachts­fei­er heu­er der Coro­na-Pan­de­mie zum Opfer gefal­len ist, haben die Damen beschlos­sen, damit die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te in Bad Ischl zu unter­stüt­zen.

In der Werk­stät­te wer­den 43 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung, die Beschäf­tig­ten, mit einem umfas­sen­den Arbeits- und Beschäf­ti­gungs­an­ge­bot beglei­tet. Der Betrieb der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich wird vom Land Ober­ös­ter­reich, Sozi­al­ab­tei­lung, finan­ziert. Für The­ra­pie­ma­te­ri­al, Sport- und Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten sowie spe­zi­fi­sche Auf­wen­dun­gen kommt die Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich selbst auf. „Die Spen­de ist eine wert­vol­le Unter­stüt­zung für unse­re Arbeit“, bedankt sich Ein­rich­tungs­lei­te­rin Mag.a (FH) Regi­na Nuss­bau­mer für die Spen­de.

Auf­trags­ar­bei­ten für Unter­neh­men

In der Werk­stät­te wer­den von Beschäf­tig­ten in lie­be­vol­ler Hand­ar­beit eine gro­ße Aus­wahl an unter­schied­li­chen Pro­duk­ten her­ge­stellt – dar­un­ter: Ker­zen, Feu­er­teu­feln (in Wachs getauch­te Anzünd­hil­fen), Holz­pro­duk­te (etwa Spie­le­bo­xen, Spielkrip­pen, Later­nen), Papie­re für Bil­lets und Foto­bü­cher, Perl­ster­ne, Kräu­ter­sal­ze und Kera­mik­pro­duk­te. Neben den Pro­duk­ten für diver­se Ver­käu­fe erle­di­gen die Beschäf­tig­ten diver­se Auf­trags­ar­bei­ten für Unter­neh­men. Für das Jahr 2021 freut sich die Werk­stät­te über neue Auf­trä­ge und sehr ger­ne wür­den die Beschäf­tig­ten die­se in Form einer „Inte­gra­ti­ven Beschäf­ti­gung“ bei den Unter­neh­men vor Ort erle­di­gen. Bei die­ser Beschäf­ti­gungs­form besteht kein Dienst­ver­hält­nis, die Beschäf­tig­ten sind bei der Lebens­hil­fe OÖ ver­si­chert und wenn die Zusam­men­ar­beit nicht funk­tio­niert, kann sie jeder­zeit von bei­den Sei­ten unkom­pli­ziert been­det wer­den.

Zivil­die­ner ab Febru­ar gesucht

Eine sehr wich­ti­ge Unter­stüt­zung bei all die­sen Arbei­ten in der Werk­stät­te sind die Zivil­die­ner. Der nächs­te Tur­nus star­tet im Febru­ar und da wird noch drin­gend ein Zivi für die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl gesucht. Alex­an­der Hödl­mo­ser hat im August 2020 sei­nen Zivil­dienst in der Ein­rich­tung begon­nen und wür­de sich immer wie­der dafür ent­schei­den: „Ich habe schon sehr viel für mein wei­te­res Leben gelernt – beson­ders beim sozia­len Umgang mit ande­ren Men­schen.“

Hödl­mo­ser hat zuvor noch nie mit ande­ren Men­schen gear­bei­tet. „Aber beim Schnup­per­tag hat es mir gleich sehr gut gefal­len“, sagt Hödl­mo­ser und ermun­tert auch ande­re Jugend­li­che, es sich ein­fach anzu­schau­en. Den Umgang mit Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung lernt man schnell: „Bei der Zusam­men­ar­beit ist jeder wie er ist. Da ver­gisst man, dass man mit Men­schen mit Beein­träch­ti­gung arbei­tet.“ Hödl­mo­ser genießt die gere­gel­ten Arbeits­zei­ten in der Werk­stät­te und das er über­all mit­ar­bei­ten kann und somit jeder Tag abwechs­lungs­reich ist.

Ein­rich­tungs­lei­te­rin Mag.a (FH) Regi­na Nuß­bau­mer gibt unter Tel. 06132 2581916 oder per E‑Mail ltg.ws-badischl@ooe.lebenshilfe.org ger­ne nähe­re Infos über einen mög­li­chen Zivil­dienst ab Febru­ar 2021 in der Werk­stät­te.

Foto: Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich