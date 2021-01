Absolventinnen als Referenten an der HAK und PS Bad Ischl

“Be less curious about peop­le and more curious about ide­as” (Marie Curie). Ganz unter die­sem Mot­to moti­vier­ten unse­re bei­den Absol­ven­tin­nen Mari­ja Gav­ric, Kul­tur­stadt­rä­tin in Bad Ischl, und Moni­que Schlöm­mer M.Sc., Exper­tin für Start-Ups an der TU-Wien, unse­re Schü­le­rin­nen im Frei­ge­gen­stand “Girl Power”. Coro­nabe­dingt fand die­ser Girl-Power-Work­shop am 28 Jän­ner vir­tu­ell via Zoom statt. Mari­ja Gav­ric und Moni­que Schlöm­mer M.Sc. spra­chen einen Nach­mit­tag lang über Gleich­be­rech­ti­gung zwi­schen Män­nern und Frau­en sowie Kar­rie­re­chan­cen nach der HAK.

In Klein­grup­pen erar­bei­te­ten und dis­ku­tier­ten die Schü­le­rin­nen auf Basis aktu­el­ler Schlag­zei­len und unter­schied­li­cher Sze­na­ri­en, wel­che die Refe­ren­tin­nen teil­wei­se selbst erlebt haben, den Umgang mit dis­kri­mi­nie­ren­den Aus­sa­gen gegen­über Frau­en. Aber auch Chan­cen für eine erfolg­rei­che Kar­rie­re nach dem HAK-Abschluss wur­den auf­ge­zeigt. Sowohl Mari­ja Gav­ric als auch Moni­que Schlöm­mer M.Sc. beton­ten, wie vor­teil­haft die pra­xis­na­he Aus­bil­dung an unse­rer Schu­le für die spä­te­re Berufs­welt ist.

„Seid offen für Neu­es, schränkt euch nicht zu früh ein und nutzt jede Chan­ce für neue Erfah­run­gen, auch im Aus­land“, emp­feh­len die bei­den erfolg­rei­chen Kar­rie­re­frau­en unse­ren Schü­le­rin­nen. Mit viel Enthu­si­as­mus und Mut für neue Auf­ga­ben wur­de die Online­ver­an­stal­tung been­det. Vie­len Dank an Mari­ja Gav­ric und Moni­que Schlöm­mer M.Sc. für die­sen tol­len Work­shop!

Foto: HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl