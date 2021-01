Coronaimpfung für über 80-Jährige in Gmunden ab 14. Jänner

CORO­NA-IMP­FUNG FÜR GENERA­TI­ON 80+ STAR­TET IN GMUN­DEN — ANMEL­DUN­GEN AB FREI­TAG , 14. 1., 14 UHR

Mit der Covid-19-Imp­fung gibt es end­lich Hoff­nung auf ein Ende die­ser Kri­se. Im Anschluss an die Imp­fun­gen in Spi­tä­lern, Alten- und Pfle­ge­hei­men, wird die Mög­lich­keit zur kos­ten­lo­sen Imp­fung für alle Men­schen ab 80 Jah­ren nächs­te Woche auch im Bezirk Gmun­den geschaf­fen. Die Sani­täts­be­hör­de errich­tet in Gmun­den eine Impf­stra­ße, auf der die Imp­fun­gen am Diens­tag, 19. 1., begin­nen.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf lädt im Namen der Stadt alle über 80-jäh­ri­gen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein, sich dort der Covid-19-Schutz­imp­fung zu unter­zie­hen.