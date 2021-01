Covid-Testtermine von 22. bis 24. Jänner 2021

Von 22. bis 24. Jän­ner 2021 sind neu­er­lich kos­ten­lo­se Covid-Tests für die Bevöl­ke­rung geplant. Wie schon im Dezem­ber besteht in jeder Gemein­de im Bezirk Gmun­den die Mög­lich­keit sich tes­ten zu las­sen.

Ach­tung! Nicht in jeder Gemein­de sind alle 3 Tage geöff­net, weil der Ein­satz von vie­len Frei­wil­li­gen auch sei­ne Gren­zen hat. Anmel­dun­gen sind auf „oesterreich-testet.at“ mög­lich. Eine Teil­nah­me ist aber auch ohne Anmel­dung in jeder Gemein­de mög­lich.

Bit­te zu beach­ten, dass im Anmel­d­sys­tem des Bun­des eine Anmel­dung in allen Gemein­den an 3 Tagen mög­lich ist, das ent­spricht nicht den Tat­sa­chen, weil nur in den grö­ße­ren Gemein­den eine Aus­las­tung über 3 Tage zu erwar­ten ist.