Es wird scho glei dumpa, es bleibt dieses Jahr auch dumpa …

Gmund­ner Künst­ler nimmt mit sei­nen Mas­ken Bezug zu aktu­el­len Ein­schrän­ken

In der Fort­set­zung des Coro­na-Mas­ken­pro­jek­tes vom Früh­jahr prä­sen­tiert Mat­thi­as Kret­schmer auch die­ses Mal an jeden Tag des Lock­downs eine neue Mas­ke. Neben Film­hel­den und Comic-Figu­ren sind und waren es aber auch beson­de­re welt­wei­te Ereig­nis­se und Gescheh­nis­se rund um die Pan­de­mie, die in Form von The­men­mas­ken auf­ge­ar­bei­tet wur­den. So gab es zu den Ent­wick­lun­gen im Flücht­lings­la­ger Moria, dem Start der ers­ten Coro­na-Imp­fun­gen, dem Beginn des drit­ten Lock­downs oder dem fina­len Bre­x­it jeweils einen Bei­trag.

Die Ein­schrän­kun­gen durch die Coro­na-Maß­nah­men, die ins­be­son­de­re im Salz­kam­mer­gut ins Gewicht fal­len, waren dem in Gmun­den auf­ge­wach­se­nen Künst­ler ein beson­de­res Anlie­gen, dazu krea­tiv Stel­lung zu neh­men. Am 11. Novem­ber zu Beginn des Fasching, folg­te, wie kann es anders sein, eine Fet­zen­mas­ke. Die Absa­ge des Glöck­ler­lau­fes und des Stern­sin­gens in die­ser Woche sind zwei wei­te­re Ereig­nis­se, die der Künst­ler auf­ar­bei­ten möch­te. Auch wenn die­se Tra­di­tio­nen erst­mals seit vie­len Jahr­zehn­ten nicht statt­fin­den dür­fen, so ist es dem Künst­ler doch ein gro­ßes und per­sön­li­ches Anlie­gen, sie zumin­dest ansatz­wei­se fort­zu­füh­ren.

„Es wird scho glei dum­pa“, ein Lied im Stan­dard-Reper­toire einer jeden Glöck­ler­bas­te im Salz­kam­mer­gut, wird die­ses Jahr erst­mals nicht am am Abend des tra­di­tio­nel­len Glöck­ler­lau­fes zu hören sein, eben­so die Lie­der der Stern­sin­ger am Hei­li­gen Drei Königs­tag. Es sind schmerz­haf­te Ein­schrän­ken, da sie doch einen wich­ti­gen Teil des Brauch­tums in die­sem Jahr unter­sa­gen, Mat­thi­as Kret­schmer möch­te mit sei­nen Mas­ken die­se schö­nen Tra­di­tio­nen zumin­dest im klei­nen Rah­men hoch­zu­hal­ten.

Das zwei­te Coro­na-Mas­ken­pro­jekt wird noch bis 24. Jän­ner, dem vor­aus­sicht­li­chen Ende des drit­ten Lock­downs, fort­ge­führt. Bis dato wur­den im Rah­men der drei Lock­downs knapp 140 Mas­ken gestal­tet, über die ers­te Mas­ken­se­rie wur­de welt­weit in diver­sen Medi­en berich­tet, gefolgt von Aus­stel­lun­gen der Mas­ken in Öster­reich und den USA. Das zwei­te Mas­ken­pro­jekt wird bereits im März in Flo­ri­da aus­ge­stellt, eine Werk­schau in Gmun­den ist eben­falls geplant.

Täg­lich wird eine neu gestal­te Mas­ke auf dem Face­book-Pro­fil des Künst­lers vor­ge­stellt: https://www.facebook.com/matthias.kretschmer.9461

Foto: M. Kret­schmer