Maschine ging in Flammen auf

Sams­tag­mit­tag ging in einem Fir­men­ge­bäu­de in einem Gewer­be­be­trieb im Gemein­de­ge­biet von Bad Goi­sern auf­grund eines tech­ni­schen Gebre­chens eine com­pu­ter­ge­steu­er­te Maschi­ne in Flam­men auf.

Die fir­men­in­ter­ne Brand­mel­de­an­la­ge schlug Alarm. Ein 25-jäh­ri­ger Mit­ar­bei­ter aus dem Bezirk Gmun­den ent­deck­te das Feu­er und alar­mier­te die Ein­satz­kräf­te. Ein Über­grei­fen des Bran­des auf wei­te­re Arbeits­ma­schi­nen sowie auf das Fir­men­ge­bäu­de wur­de ver­hin­dert. Die anwe­sen­den Brand­sach­ver­stän­di­gen der Brand­ver­hü­tungs­stel­le konn­ten tech­ni­sches Gebre­chen bestä­ti­gen. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich in sechs­stel­li­ger Höhe, berich­tet die Poli­zei.

Die Ein­satz­kräf­te rück­ten mit Hoch­druck­rohr und unter Zuhil­fe­nah­me des schwe­ren Atem­schut­zes mit zwei Trupps in die Pro­duk­ti­ons­hal­le vor. Zeit­gleich wur­den außen meh­re­re Hoch­leis­tungs­lüf­ter posi­tio­niert, um die star­ke Rauch­ent­wick­lung über eine Öff­nung an der gegen­über­lie­gen­den Gebäu­de­sei­te aus der Hal­le zu brin­gen. Die Atem­schutz­trupps hat­ten den Brand an der betrof­fe­nen Maschi­ne rasch unter Kon­trol­le, nach kur­zer Zeit konn­te „Brand aus“ gege­ben wer­den. Anschlie­ßend wur­de die Brand­stel­le noch mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ra kon­trol­liert und das gesam­te Gebäu­de gründ­lich belüf­tet, so die Feu­er­wehr.

Fotos: FF St. Aga­tha