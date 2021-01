Neuro Socks Amadeus Horse Indoors

Vöck­la­bru­cker Spring­rei­ter top bei der Neu­ro Socks Ama­de­us Hor­se Indoors in Salz­burg

Vier Tage lang war die Salz­burg­are­na im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes voll­ge­packt mit span­nen­dem Pfer­de­sport: Die 15. Neu­ro Socks Ama­de­us Hor­se Indoors waren trotz der lee­ren Publi­kums­rän­ge auf­grund der COVID-19-Restrik­tio­nen ein vol­ler Erfolg! Rei­ter aus 25 Natio­nen — dar­un­ter Olym­pia­sie­ger, Welt und Euro­pa­meis­ter — nah­men an den 26 mit ins­ge­samt 350.000 Euro dotier­ten Spring- und Dres­sur­be­wer­ben in der Salz­burg­are­na teil und zoll­ten dem Ver­an­stal­ter­team rund um Josef Göll­ner viel Lob.

“Wir sind alle froh, dass er den Mut hat­te, die­se Ver­an­stal­tung durch­zu­zie­hen!”, freu­te sich bei­spiels­wei­se Dres­sur-Welt­cup­sie­ge­rin Jes­si­ca von Bre­dow-Werndl. Der Spit­zen­sport fand unter höchs­ten Sicher­heits­be­din­gun­gen statt, was Olym­pia­sie­ger, Welt- und Euro­pa­meis­ter Micha­el Jung (GER) mit dem Satz “Ich füh­le mich hier siche­rer als beim Ein­kau­fen” quit­tier­te.

Ver­an­stal­ter Josef Göll­ner hat­te den muti­gen Schritt gewagt, dem Spit­zen­sport auch im Coro­na­jahr eine Büh­ne zu bie­ten und war am Ende sicht­lich erleich­tert, dass die Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung so erfolg­reich über die Büh­ne gegan­gen war: “Trotz aller Richt­li­ni­en und Auf­la­gen stand unser gesam­tes Team immer hin­ter der Ver­an­stal­tung. Nichts­des­to­trotz waren die letz­ten Wochen schwie­rig, weil wir uns immer gefragt haben, ob wir das Rich­ti­ge tun, wenn wir 2 Tur­nie­re hin­ter­ein­an­der ver­an­stal­ten. Wenn am ers­ten Tur­nier etwas pas­siert wäre, hät­ten wir die zwei­te Ver­an­stal­tung absa­gen müs­sen. Aber die Rei­ter haben sich vor­bild­lich an alle Auf­la­gen gehal­ten und toll mit­ge­spielt. Wir hat­ten heu­er ein abso­lu­tes Welt­klas­se-Star­ter­feld. Ein gro­ßes Dan­ke­schön vor allem auch an unse­re Spon­so­ren, die trotz die­ser schwie­ri­gen Zei­ten an uns geglaubt haben. Dan­ke an alle fürs Kom­men und hof­fent­lich auf ein Wie­der­se­hen im Dezem­ber!”

Die Vöck­la­bru­cker Spring­rei­ter Ste­fa­nie Lin­der (URV Las­dorf), sowie Susan­ne Win­ter, Peter Engl­brecht und Roland Engl­brecht (alle Reit­ver­ein Schloss Kam­mer) konn­ten ins­ge­samt vier natio­na­le Plat­zie­run­gen sowie einen Sieg und drei Top Ergeb­nis­se auf inter­na­tio­na­lem Niveau sam­meln. Allen vor­an Susan­ne Win­ter, die im Sat­tel ihres Cornet’s Cas­tel­lo nach Platz 12 in der Vor­run­de, am Sonn­tag (24.01.2021)das inter­na­tio­na­le Medi­um Tour Fina­le (1,25 m) gewin­nen konn­te.

Ste­fa­nie Lind­ner vom URF Las­dorf sam­mel­te eben­falls zwei inter­na­tio­na­le Top-Plat­zie­run­gen. Rang 9 in der Medi­um Tour über 1,20 m und Platz 10 im Fina­le der Lar­ge Tour (1,40 m) mit ihrem 11-jäh­ri­gen in Baden Würt­tem­berg gezo­ge­nen Wal­lach Cali­gu­la K gaben Anlass zur Freu­de für die Ober­ös­ter­rei­che­rin.

Die Brü­der Peter und Roland Engl­brecht vom RV Schloss Kam­mer waren extra für das ers­te Casi­no Grand Prix powe­red by equi­tron-pro Super­fi­na­le der bes­ten 16 Spring­rei­ter nach Salz­burg gekom­men und die Rei­se hat­te sich defi­ni­tiv gelohnt, denn Peter sprang mit Con­cer­to Mio im Eröff­nungs­sprin­gen von Öster­reichs größ­ter Spring­sport­se­rie auf Platz 7 und am Sams­tag im Fina­le auf Rang 3. Roland plat­zier­te sich mit Calip­po als Ach­ter und Drei­zehn­ter.

Alle Start- und Ergeb­nis­lis­ten der Neu­ro Socks Ama­de­us Hor­se Indoors fin­den Sie hier: http://results.hippodata.de/2021/1898/html/de/hippodata/index.html

Foto: Sibil Sle­j­ko