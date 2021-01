Taunstoana Glöckler wünschen “A guads neichs Joa”

Die Taun­stoana Glöck­ler infor­mie­ren:

Das Jahr 2020 wür­den vie­le Mit­men­schen am liebs­ten rasch aus ihrem Gedächt­nis strei­chen. Durch die welt­wei­te Coro­na-Pan­de­mie muss­ten wir auf vie­le lieb­ge­won­ne­ne Selbst­ver­ständ­lich­kei­ten ver­zich­ten und wur­den in vie­len Berei­chen des täg­li­chen Lebens mit beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen kon­fron­tiert. Neben gesund­heit­li­chen und wirt­schaft­li­chen Aspek­ten wur­de auch unse­re Frei­zeit­ge­stal­tung mas­siv ein­ge­schränkt. Neben der Absa­ge von Kul­tur- und Sport­ver­an­stal­tun­gen fie­len auch Brauch­tums­ver­an­stal­tun­gen wie der Liebstatt­sonn­tag, Bier­zel­te oder Kir­ta­ge der Pan­de­mie zum Opfer.

Da wir uns mitt­ler­wei­le im drit­ten “har­ten” Lock­down befin­den, wur­de auch der tra­di­tio­nel­le Glöck­ler­lauf am 05.01.2021 — nicht nur in der Traun­see­stadt Gmun­den — abge­sagt. Der Brauch­tums­ver­ein Traun­stoana-Glöck­ler hat sich in den letz­ten Wochen inten­siv dar­über Gedan­ken gemacht, wie man mit der schwie­ri­gen Situa­ti­on am bes­ten umge­hen kann. Man kam schluss­end­lich zum ein­zig ver­nünf­ti­gen Ent­schluss, die präch­ti­gen Kap­pen im Glöck­ler­heim “Baucht­bau­er” zu belas­sen und schwe­ren Her­zens im Jahr 2021 nicht aus­zu­rü­cken.

“Es blu­tet mir das Herz, dass die Traun­stoana das ers­te Mal in der Geschich­te nicht mit Neu­jahrs­wün­schen durch die Stra­ßen und Gas­sen zie­hen kön­nen. Auf­grund der zum 05.01.2021 gel­ten­den Rechts­la­ge bleibt uns aber lei­der kei­ne ande­re Wahl. Wir haben uns die Ent­schei­dun­gen nicht leicht gemacht und lan­ge über­legt, ob eine Alter­na­tiv­va­ri­an­te in Form einer klei­ne­ren Grup­pe denk­bar wäre. Die­se Über­le­gun­gen waren jedoch mit der Ver­ord­nung über den drit­ten Lock­down ab 26.12.2020 obso­let, da kei­ne Aus­nah­me­re­ge­lung für die Aus­gangs­be­schrän­kung anwend­bar ist. Wir freu­en uns aber bereits heu­te dar­auf, wenn wir am 05.01.2022 wie­der bei unse­ren Glöck­ler­freun­din­nen- und freun­den ein­keh­ren dür­fen”, so Mar­kus Medl, Obmann des Brauch­tums­ver­eins Traun­stoana-Glöck­ler.

Die Traun­stoana wün­schen allen Gmund­ne­rin­nen und Gmund­nern, beson­ders unse­ren lang­jäh­ri­gen Glöck­ler­freun­den, einen guten Rutsch und vor allem viel Gesund­heit und Zuver­sicht für das neue Jahr 2021.

Foto: Peter Som­mer