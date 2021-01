Zweite Corona-Demo in Gmunden

Nach der nicht ange­mel­de­ten Coro­na-Demo am ver­gan­gen Mon­tag, wur­de am Sonn­tag erneut ent­lang der Gmund­ner Espla­na­de “Spa­zie­ren gegan­gen”.

Die unbe­kann­ten Orga­ni­sa­to­ren hat­ten dazu über die sozia­len Kanä­le auf­ge­ru­fen. Die Exe­ku­ti­ve war auch bei der zwei­ten Demo anwe­send. Ent­lang der Spa­zier­stre­cke vom Tos­ca­na-Park­platz bis zum Rat­haus­platz wur­de ver­stärkt Prä­senz gezeigt. Die Kund­ge­bung ver­lief fried­lich.

Sicher­heits­stadt­rä­tin mel­det sich zu Wort

Nach­dem am Frei­tag BIG, Grü­ne, SPÖ und ÖVP in einem gemein­sa­men Schul­ter­schluss zu den Anti-Coro­na-Maß­nah­men-Demons­tra­tio­nen Stel­lung bezo­gen haben, gab es nun auch Sei­tens der FPÖ Vize­bür­ger­meis­te­rin und Sicher­heits­stadt­rä­tin Bea­te Enz­mann eine Wort­mel­dung via face­book:

“Die FPÖ-Gmun­den und ich als FPÖ-Obfrau und Sicher­heits­stadt­rä­tin tre­te für Demo­kra­tie und frei­en Rechts­staat ein. Des­halb tre­te ich auch für Mei­nungs­frei­heit und das Recht, die­se kund­zu­tun ein. Natür­lich müs­sen Ver­ord­nun­gen wie das Tra­gen von MNS das Ein­hal­ten eines Sicher­heits­ab­stands ein­ge­hal­ten wer­den. Die Kri­tik am Kri­sen­ma­nage­ment der Regie­rung ist berech­tigt und ich tei­le sie. Die Bun­des­po­li­zei wur­de von der zustän­di­gen Bezirks­haupt­mann­schaft ange­hal­ten zu beob­ach­ten und dees­ka­lie­rend zu wir­ken. Soll­ten sich jedoch gewalt­be­rei­te Grup­pen unter die Demons­tran­ten mischen, muss mei­ner Mei­nung nach gegen die­se hart durch­ge­grif­fen wer­den.”

Infor­ma­ti­ons­blät­ter für Demons­tra­ti­ons­teil­neh­mer

Die BH Gmun­den mit Bezirks­haupt­mann Alo­is Lanz und das Bezirks­po­li­zei­kom­man­do ver­tre­ten durch Ger­hard Stei­ger infor­mier­ten über mög­li­che Kon­se­quen­zen und Stra­fen bei Nicht­ein­hal­tung der Coro­na-Schutz­be­stim­mun­gen. Ein Ver­stoß wer­de mit einer Geld­stra­fe oder einer Anzei­ge geahn­det. Grund­rech­te wür­den dadurch kei­ne ein­ge­schränkt.

Die Hel­fer der Anti-Covid-Demo haben eben­falls im Vor­feld einen Demons­tra­ti­ons­leit­fa­den auf­ge­setzt und über sozia­le Netz­wer­ke ver­brei­tet. Dabei wur­de zu fried­li­chen und freund­li­chem Ver­hal­ten auf­ge­ru­fen. Der Min­dest­ab­stand sol­le ein­ge­hal­ten wer­den und Paro­len wie “Kurz muss weg” soll­ten die Teil­neh­mer unter­las­sen.

Nächs­te Demo für Mon­tag­abend ange­kün­digt

Bereits für den mor­gi­gen Mon­tag ist die nächs­te Demons­tra­ti­on am Tos­ca­na-Park­platz in Gmun­den geplant. Um 19 Uhr wer­den Medi­zi­ne­rin Dr. Kon­stan­ti­na Rösch und Rechts­an­walt Dr. Roman Schiess­ler bei der Kund­ge­bung erwar­tet.

Unter dem Mot­to “Auf­klä­rung statt Pro­pa­gan­da” tou­ren die bei­den von einer Anti-Covid-Ver­an­stal­tung zur nächs­ten. In die Schlag­zei­len ist Dr. Rösch gera­ten, weil sie auf­grund ihrer öffent­lich geäu­ßer­ten Coro­na-Kri­tik ihren Job im LKH Graz ver­lo­ren hat.