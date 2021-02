Aggressiver Autolenker festgenommen

Ein 18-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck wur­de am 4. Febru­ar 2021 gegen 20:30 Uhr in Wolf­s­egg am Haus­ruck zu einer Kon­trol­le ange­hal­ten. Der Rumä­ne soll sich von Beginn an äußerst unko­ope­ra­tiv und aggres­siv gezeigt haben. Nach­dem er einen Alko­test ver­wei­ger­te, wur­de dem Mann der Füh­rer­schein abge­nom­men.

Das brach­te den Füh­rer­schein­neu­ling der­art in Rage, dass er einen Poli­zis­ten atta­ckier­te. Dar­auf­hin wur­de die Fest­nah­me aus­ge­spro­chen. Die­ser ver­such­te sich der 18-Jäh­ri­ge mit Ell­bo­gen­schlä­gen und Fuß­trit­ten zu wider­set­zen.

Durch Kör­per­kraft und Ein­satz eines Pfef­fer­sprays konn­te der Mann letzt­end­lich über­wäl­tigt wer­den. Wäh­rend der Fest­nah­me misch­te sich auch der Vater des Beschul­dig­ten ein. Meh­re­re Strei­fen konn­ten die Situa­ti­on aller­dings rasch unter Kon­trol­le brin­gen. Der 18-Jäh­ri­ge wird ange­zeigt. Bei der Amts­hand­lung wur­de ein Poli­zist ver­letzt.

Quel­le: LPD OÖ