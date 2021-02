Behördenaufruf: Südafrikanische Corona-Mutation in Bad Ischl

Eine mit der süd­afri­ka­ni­schen Coro­na-Muta­ti­on infi­zier­te Per­son soll in Bad Ischl ein­kau­fen gewe­sen sein. Die Gesund­heits­be­hör­de ruft Per­so­nen auf, die am 12. Febru­ar zwi­schen 16 und 18 Uhr in Bad Ischl ein­kau­fen waren, sich unter der Tele­fon­num­mer 0662–8180-5981 zu mel­den.

Die Orte und Zeiträume im Detail

Bad Ischl, Hofer Filia­le, Salz­bur­ger Stra­ße 94, 12. Febru­ar zwi­schen 16.30 und 18 Uhr

Bad Ischl, Fress­napf Filia­le, Salz­bur­ger Stra­ße 82, 12. Febru­ar zwi­schen 16.30 und 18 Uhr

Die Index­per­son war in die­sem Zeit­raum in Bad Ischl ein­kau­fen, sie ent­wi­ckel­te am Tag dar­auf, also am 13. Febru­ar ers­te Sym­pto­me. Die Kon­takt­per­so­nen­er­he­bung ergab bis­her, dass die Frau vom 9. bis 10. Febru­ar im Bezirk Schwaz bei Ver­wand­ten zu Besuch war, die­se wur­den eben­falls posi­tiv auf das Coro­na-Virus getes­tet. Am 14. Febru­ar wur­de die Frau getes­tet, ihr posi­ti­ves Ergeb­nis lag am 15. Febru­ar vor. Am 16. Febru­ar lag das posi­ti­ve Ergeb­nis des Vor­tests auf die süd­afri­ka­ni­sche Muta­ti­on vor.

Juhasz: „Gesund­heits­be­hör­de han­del­te schnell.“

Die Index­per­son im Flach­gau hat drei Kon­takt­per­so­nen im eige­nen Haus­halt, auch die­se wur­den sofort getes­tet, die PCR-Ergeb­nis­se ste­hen hier noch aus. „Da die Dame in Bad Ischl ein­kau­fen war, müs­sen wir ange­sichts der süd­afri­ka­ni­schen Muta­ti­on, einen öffent­li­chen Auf­ruf machen. Ich appel­lie­re drin­gend, dass sich die Per­so­nen, die im ange­ge­be­nen Zeit­raum an den genann­ten Orten waren, sich bei der Bezirks­haupt­mann­schaft Salz­burg Umge­bung mel­den. Die zustän­di­ge Gesund­heits­be­hör­de ist län­der­über­grei­fend in enger Abstim­mung mit den Kol­le­gen in Schwaz und Gmun­den“, so Lan­des­sa­ni­täts­di­rek­to­rin Petra Juhasz.

Zusätz­li­che Maß­nah­men der Behör­den im Über­blick

Die süd­afri­ka­ni­sche Muta­ti­on des Coro­na­vi­rus ist nach der­zei­ti­gem Erkennt­nis­stand weit­aus anste­cken­der als die bis­her bekann­ten. Die Gesund­heits­be­hör­den reagie­ren daher mit äußers­ter Umsicht auf die neue Situa­ti­on. Hier der Über­blick über die Maß­nah­men:

Die Ver­dachts­fäl­le auf die süd­afri­ka­ni­schen Coro­na-Muta­tio­nen wer­den von den Gesund­heits­be­hör­den der BHs mit Prio­ri­tät behan­delt.

Die Behör­den über­wa­chen die Qua­ran­tä­ne streng.

Ent­las­sung aus der Qua­ran­tä­ne ist nur mit nega­ti­vem PCR-Test mög­lich.

Öffent­li­che Auf­ru­fe, um alle Kon­takt­per­so­nen ( K1 und K2 ) zu fin­den und zu tes­ten, falls sich die Index­per­son im öffent­li­chen Raum auf­ge­hal­ten hat.

und ) zu fin­den und zu tes­ten, falls sich die Index­per­son im öffent­li­chen Raum auf­ge­hal­ten hat. Ver­stärk­te Infor­ma­ti­on der Bevöl­ke­rung über das Gefah­ren­po­ten­zi­al der süd­afri­ka­ni­schen Vari­an­te.

Geziel­te Vor­un­ter­su­chung aller posi­ti­ven PCR-Tests auf Muta­tio­nen durch die Part­ner­la­bo­re des Lan­des. Ob ein Ver­dacht auf eine Muta­ti­on besteht, oder nicht, steht inner­halb von 48 Stun­den fest.

Ganz­ge­nom­se­quen­zie­rung der ver­däch­ti­gen Pro­ben durch die AGES in Wien

in Wien Alle Kon­takt­per­so­nen der Kate­go­rie 1 (enge Kon­tak­te) wer­den wie gewohnt mit­tels PCR-Metho­de getes­tet.

Alle Kon­takt­per­so­nen der Kate­go­rie 1 (enge Kon­tak­te) — auch wenn vor­erst kein Ver­dacht auf Muta­ti­on vor­liegt — wer­den auto­ma­tisch ab dem fünf­ten Tag nach dem posi­ti­ven PCR-Test der Index­per­son erneut auf Covid-19 getes­tet.

Kon­takt­per­so­nen der Kate­go­rie 2 von Muta­ti­ons-Ver­dachts­fäl­len wer­den ab dem fünf­ten Tag einem PCR-Test unter­zo­gen.

Haus­halts­an­ge­hö­ri­ge von Kon­takt­per­so­nen 1 wer­den ange­hal­ten, außer­halb des Haus­halts eine FFP2-Mas­ke tra­gen.

Das Con­ta­ct Tra­cing wur­de in Salz­burg auf die Muta­tio­nen abge­stimmt. Nach wie vor sind die Teams in den Bezirks­haupt­mann­schaf­ten, das zen­tra­le Team des Covid Boards, die Sol­da­ten des Bun­des­hee­res sowie die Con­ta­ct Tracer in den Gemein­den fle­xi­bel je nach Auf­kom­men der Fäl­le oder Clus­ter ein­setz­bar.

