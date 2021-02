Corona 2020 eine Herausforderung für die Feuerwehren des Bezirkes Vöcklabruck

Jah­res­bi­lanz für das Jahr 2020 über die geleis­te­te Arbeit des Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dos Vöck­la­bruck und der 115 Feu­er­weh­ren im Bezirk. 2020 war geprägt von der Coro­na-Pan­de­mie, kei­ne Bewer­be, nur teil­wei­se Übun­gen, Schu­lun­gen und Lehr­gän­ge mit ver­min­der­ter Per­so­nen­zahl. Trotz Coro­na Maß­nah­men muss­ten die Feu­er­weh­ren im Bezirk Vöck­la­bruck 4210 tech­ni­sche Hil­fe­leis­tun­gen und 859 Brand­ein­sät­ze mit einem Zeit­auf­wand von 54150 Ein­satz­stun­den abar­bei­ten. Dabei konn­ten 197 Men­schen und 61 Tie­re aus Not­la­gen geret­tet wer­den. Um die viel­sei­ti­gen Ein­satz­auf­ga­ben bewäl­ti­gen zu kön­nen, braucht es eine gute Grund­la­ge, die nor­ma­ler­wei­se durch Aus­bil­dung geschaf­fen wird.

Es konn­ten trotz Coro­na mit geän­der­ten Abläu­fen und sehr stren­gen Coro­na-Richt­li­ni­en die Grund­lehr­gän­ge, teil­wei­se die Funk­lehr­gän­ge und auch nur zum Teil die Ver­kehrs­reg­ler­aus­bil­dun­gen abge­hal­ten wer­den, eini­ge Aus­bil­dungs­lehr­gän­ge muss­ten zur Gän­ze abge­sagt wer­den, dadurch konn­ten im Bezirk 371 Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und Kame­ra­den trotz­dem aus­ge­bil­det wer­den. In den Feu­er­weh­ren kam der Übungs­be­trieb 2020 fast zum Erlie­gen. Es konn­te teil­wei­se nur mit einer klei­nen Anzahl von Kame­ra­den geübt wer­den.

Die Feu­er­wehr­ju­gend litt auch sehr und den Coro­na Maß­nah­men. Das Feu­er­wehr­ju­gend­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold konn­te in zwei Prü­fungs­ab­nah­men, auf Abschnitts­ebe­ne und Bezirks­ebe­ne durch­ge­führt wer­den. Der Wis­sens­test der Feu­er­wehr­ju­gend wur­de erst­mals mit einer App absol­viert, was auch eine Her­aus­for­de­rung für die Jugend­be­treu­er war. Ins­ge­samt nah­men 785 Jugend­feu­er­wehr­mit­glie­der an den Leis­tungs­prü­fun­gen teil. Bezirks­kom­man­dant Wolf­gang Huf­nagl spricht allen Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und ‑kame­ra­den für ihre Arbeit in den Feu­er­weh­ren, allen die das Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­do sowie die Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­dos und unse­re Feu­er­weh­ren unter­stüt­zen sei­nen Dank aus und bit­tet wei­ter­hin um eine gute und kon­struk­ti­ve Zusam­men­ar­beit zum Woh­le unse­rer Bevöl­ke­rung. Gott zur Ehr, dem Nächs­ten zur Wehr!

Foto: BFK/August Thal­ham­mer