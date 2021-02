Ein Dach für das Rote Kreuz

Seit Anfang Juli 2020 hat der „COVID-19 Dri­ve In“ ein neu­es Zuhau­se in Vöck­la­bruck gefun­den

Durch die vor­bild­li­che Zusam­men­ar­beit mit der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr konn­te das Rote Kreuz eine mobi­le, dau­er­haf­te Test­sta­ti­on für COVID-19 Tests eta­blie­ren. Mit dem Dri­ve In hat das Rote Kreuz in Vöck­la­bruck eine effi­zi­en­te Mög­lich­keit geschaf­fen, vie­le Men­schen in kur­zer Zeit zu tes­ten. Ver­dachts­fäl­le und Pati­en­ten, die vor einem Ope­ra­ti­ons­ter­min ste­hen brau­chen ihre Autos nicht ver­las­sen, was eine Rein­hal­tung der Situa­ti­on erheb­lich ver­ein­facht.

Jeden Pati­en­ten per­sön­lich auf­zu­su­chen wür­de deut­lich mehr Auf­wand bedeu­ten. „Wir sind sehr erfreut, dass unse­re ursprüng­lich etwas pro­vi­so­ri­sche Test­sta­ti­on auf dem Gelän­de der Fir­ma Eter­nit einen fes­ten Stand­ort erhal­ten hat, mit Con­tai­ner und seit Win­ter­be­ginn auch einem Dach, wel­ches unser Abstrich-Team vor Wind, Son­ne, Schnee und Regen schützt“, so Rot­kreuz-Bezirks­ge­schäfts­lei­ter und Bezirks­ret­tungs­kom­man­dant Gerald Schus­ter.

Ohne Ehren­amt eine nicht zu bewäl­ti­gen­de Zusatz­auf­ga­be

Die Bewäl­ti­gung der Dri­ve In Tes­tung ist, trotz mitt­ler­wei­le ein­ge­tre­te­ner Rou­ti­ne, eine gro­ße Her­aus­for­de­rung für die agie­ren­den Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen. Zusätz­lich zum regu­lä­ren Dienst muss für die täg­lich durch­ge­führ­ten Abstri­che Per­so­nal von Feu­er­wehr und Rotem Kreuz gestellt wer­den. Es hat sich gezeigt, dass die Unter­stüt­zung der ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter von gro­ßem Wert ist, da sich die Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen auf sie ver­las­sen kön­nen: „Dar­an, dass die Beam­ten der Poli­zei nach anfäng­li­cher Unter­stüt­zung wie­der abge­zo­gen wer­den muss­ten, weil die­ser zusätz­li­che Dienst zu hohe Ein­satz­zei­ten mit sich brach­te, lässt sich able­sen wie wich­tig ein funk­tio­nie­ren­des Ehren­amt ist! Hät­ten wir nicht so vie­le frei­wil­li­ge Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen in unse­ren Rei­hen, könn­te eine der­ar­tig umfang­rei­che Tes­tung in die­ser Form nicht abge­wi­ckelt wer­den“, erläu­tert Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Ober­brand­rat Wolf­gang Huf­nagl.

Vor­bild­li­che Koope­ra­ti­on im Ein­satz gegen die Pan­de­mie

„Uns war es ein Bedürf­nis, unbü­ro­kra­tisch zu hel­fen. Die enge Part­ner­schaft mit den hie­si­gen Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen ist uns seit jeher wich­tig. Und in die­ser beson­de­ren Situa­ti­on ste­hen wir hier als Gesell­schaft vor Her­aus­for­de­run­gen, die uns alle for­dern, und die wir nur gemein­sam bewäl­ti­gen kön­nen“, zeigt sich Hans-Jörg Kas­per, Geschäfts­füh­rer der Eter­nit Öster­reich GmbH, zuver­sicht­lich. Wäh­rend Eter­nit bis auf Wei­te­res den Stell­platz zur Ver­fü­gung stellt, fer­tig­te EW-BAU eine Holz­kon­struk­ti­on für die Über­da­chung des COVID-19 Dri­ve In, die Feu­er­wehr stell­te das gesam­te Jahr 2020 den Lot­sen­dienst und das Rote Kreuz führt die Tes­tun­gen täg­lich durch: Eine vor­bild­li­che Koope­ra­ti­on von Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen und Unter­neh­men im Ein­satz gegen die Pan­de­mie und für die Gesund­heit der Bevöl­ke­rung im Bezirk Vöck­la­bruck.

Foto: OÖRK Vöck­la­bruck, Sil­vio Huber