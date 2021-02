LIONS – Jugendpreis 2021

Die gro­ße Chan­ce für sozi­al enga­gier­te Jugend­li­che zwi­schen 15 und 18 Jah­ren, den Sie­gern win­ken schö­ne Prei­se.

Auf Initia­ti­ve des LIONS Gover­nors des Distrikts Öster­reich Mit­te, Dr. Wil­helm Him­mel, wird heu­er erst­ma­lig der LIONS Jugend­preis auch in Öster­reich aus­ge­schrie­ben. „Unglaub­lich vie­le jun­ge Men­schen enga­gie­ren sich ehren­amt­lich für unse­re Gesell­schaft, ob in Form von Umwelt­pro­jek­ten, Spen­den­ak­tio­nen oder zum The­ma Inte­gra­ti­on. Die­se Jugend­li­chen wol­len wir hier sicht­bar machen und für Ihren so posi­ti­ven sozia­len Bei­trag beloh­nen“, meint Dr. Wil­helm Him­mel.

Die Ein­la­dung ergeht an alle Jugend­li­chen im Alter von 15 bis 18 Jah­ren, wobei Sie Ihr Pro­jekt bis 15. März direkt an die Lions-Distrikt-Beauf­trag­te Mag. Judith Raab unter https://www.lions.at/unser-handeln/kinder-jugend/jugendpreis/ ein­rei­chen kön­nen. Es dür­fen Ein­zel­per­so­nen, Grup­pen oder sogar gan­ze Schul­klas­sen mit­ma­chen. Es reicht auch, nur eine Pro­jekt­idee zu haben, aber natür­lich kön­nen schon fer­ti­ge Kon­zep­te ein­ge­reicht wer­den. „Wir freu­en uns über jedes krea­ti­ve sozia­le Pro­jekt aus Sport, Kul­tur, Reli­gi­on, Inte­gra­ti­on und Musik, oder auch nur die Idee dazu“, meint der Prä­si­dent des Lions Clubs Bad Ischl, Mag. Alfred Rei­ma­ir.

Zuerst wer­den durch die Jury die jewei­li­gen Gewin­ner der drei öster­rei­chi­schen LIONS Distrik­te ermit­telt. Die jewei­li­gen Distrikt Sie­ger erhal­ten dafür € 500.-. Für die Erst­plat­zier­ten geht es auto­ma­tisch zum öster­reich­wei­ten Wett­be­werb. Der Gewin­ner dar­aus erhält € 1000.- und qua­li­fi­ziert sich als Öster­reich­sie­ger für die End­aus­schei­dung im Okto­ber in Thes­sa­lo­ni­ki / Grie­chen­land. Die Kos­ten für die Rei­se dort­hin trägt natür­lich LIONs Öster­reich. Unter den Jugend­li­chen aus ganz Euro­pa wird letzt­lich der Gesamt­ge­win­ner ermit­telt und erhält dafür € 3500. Sohin kön­nen ins­ge­samt € 5000.- gewon­nen wer­den!!

Wich­tig ist den LIONS, dass aus die­sem schö­nen sozia­len Pro­jekt­ideen vie­le posi­ti­ve Ein­drü­cke, Erleb­nis­se und Geschich­ten ent­ste­hen, gera­de in Coro­na­zei­ten!

