Streit um Tragepflicht der FFP-2-Maske

Wegen einem Streit um eine nicht getra­ge­ne Schutz­mas­ke muss­te am Sams­tag im Mond­see­land die Poli­zei aus­rü­cken.

Ein 55-jäh­ri­ger Deut­scher betrat am 20. Febru­ar 2020 gegen 11 Uhr ohne FFP-2-Mas­ke einen Ein­kaufs­markt in der Gemein­de St. Lorenz. Als ein ande­rer Kun­de dies bemerk­te, foto­gra­fier­te er den Mas­ken­ver­wei­ge­rer und beschwer­te sich an der Kas­se über die Nicht­ein­hal­tung der Tra­ge­pflicht.

Aus­ein­an­der­set­zung am Park­platz fort­ge­setzt

Nach­dem die bei­den das Geschäft ver­las­sen hat­ten, kam es zu einer neu­er­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen den Kon­tra­hen­ten. Nun soll der 55-Jäh­ri­ge den ande­ren Mann foto­gra­fiert haben. Zudem dürf­te er ihn, laut Poli­zei, gemein­sam mit zwei Beglei­tern bedrängt haben. Alle drei tru­gen kei­ne Mas­ke und hiel­ten den Min­dest­ab­stand nicht ein.

Mas­ken­tra­ge­be­frei­ungs­at­test

Dar­auf­hin stieg der Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck in sein Fahr­zeug und fuhr davon. Der Deut­sche soll noch gegen den Pkw des Kon­tra­hen­ten getre­ten haben. Der 57-Jäh­ri­ge erstat­te­te daher bei der Poli­zei Anzei­ge. Bei der Ein­ver­nah­me wies sein Wider­sa­cher ein Mas­ken­tra­ge­be­frei­ungs­at­test eines Gemein­de­arz­tes vor.

