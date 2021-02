Tödliche Familienfehde: Prozess um weiteren Mordauftrag endet mit Freispruch

Eigent­lich wäre der Pro­zess am Lan­des­ge­richt in Wels für zwei Tage ange­setzt gewe­sen, Diens­tag­nach­mit­tag ende­te die Ver­hand­lung dann aber bereits mit einem Frei­spruch.

Der ange­klag­te 29-Jäh­ri­ge wur­de am Diens­tag am Lan­des­ge­richt Wels vom Vor­wurf, jeman­den enga­giert zu haben, der den ver­mut­li­chen Mör­der sei­nes Bru­ders töten oder schwer ver­let­zen soll­te, frei­ge­spro­chen.

Aus­lö­ser für den aktu­el­len Fall soll eine bereits Jah­re andau­ern­de Fami­li­en­feh­de zwi­schen zwei maze­do­ni­schen Fami­li­en sein. Am spä­ten Abend des 08. Febru­ar 2019 ist es dabei in einem Lokal in Regau zu einer wil­den Schlä­ge­rei gekom­men, ein Ver­letz­ter starb wenig spä­ter im Kran­ken­haus. Nun wur­de dem 29-jäh­ri­gen Bru­der des damals Getö­te­ten vor­ge­wor­fen, den mut­maß­li­chen Täter ermor­den oder schwer ver­let­zen las­sen zu wol­len.

Pro­zess endet mit Frei­spruch

Das Gericht sprach den Mann am Diens­tag über­ra­schend vom Vor­wurf des Mor­des als Bestim­mungs­tä­ter, der absicht­lich schwe­ren Kör­per­ver­let­zung und der schwe­ren Nöti­gung frei. Das Urteil ist noch nicht rechts­kräf­tig.

Infos & Fotos: laumat.at/Matthias Lau­ber