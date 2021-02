Vulva-Ausstellung sorgt für Diskussion

Seit Ende Novem­ber stellt das Frau­en­fo­rum Salz­kam­mer­gut Gips­ab­drü­cke von Vul­ven aus. Ein Teil davon ist in einem Schau­fens­ter in Eben­see öffent­lich zu sehen. Das hat in den letz­ten Wochen für Dis­kus­si­on gesorgt.

Eben­see, 12. 02. 2021. Im Rah­men der 16 Tage gegen Gewalt an Frau­en und Mäd­chen hat das Frau­en­fo­rum Salz­kam­mer­gut Ende Novem­ber eine Aus­stel­lung der Künst­le­rin Glo­ria Dim­mel eröff­net, in der es um die Ent­ta­bui­sie­rung des ‚weib­li­chen‘ Geschlechts­teils geht. Die stei­gen­den Zah­len von Geni­tal­ope­ra­tio­nen wie Labi­en-Kor­rek­tu­ren deu­ten dar­auf hin, dass vie­le Frau­en von einem ein­sei­ti­gen Bild unter Anpas­sungs­druck gera­ten. Die Aus­stel­lung möch­te dies­be­züg­lich ent­las­ten: Mehr als 200 Gips­ab­drü­cke von Vul­ven kön­nen hier neben­ein­an­der und in ihrer Viel­falt betrach­tet wer­den.

„Durch die Pan­de­mie-Maß­nah­men war der Besuch der Aus­stel­lung bis jetzt kaum mög­lich und wir muss­ten uns über­le­gen, wie wir Men­schen damit errei­chen kön­nen“, so Geschäftsführer*in Bir­git Hof­stät­ter. So kam es, dass 36 Aus­stel­lungs­stü­cke in einem Schau­fens­ter an der Ecke Lang­bath­stra­ße und Haupt­stra­ße in Eben­see öffent­lich ange­schaut wer­den kön­nen. „Im Dezem­ber beka­men wir ver­ein­zelt kri­ti­sche Rück­mel­dun­gen zu hören, im Jän­ner durf­ten wir den Pro­test dann auf dem Schau­fens­ter lesen“, fasst Hof­stät­ter die Ent­wick­lung zusam­men. Als eines Tages mehr­fach das Wort „Dumm­heit“ auf der Schau­fens­ter­schei­be stand, reagier­te das Frau­en­fo­rum mit einer Ein­la­dung, sich an der Dis­kus­si­on zu betei­li­gen und stell­te eigens dafür Stif­te bereit. Die Ein­la­dung wur­de ange­nom­men, das Fens­ter mit der Zeit bunt kom­men­tiert. Vor­läu­fi­ger Höhe­punkt war die Inter­ven­ti­on der Künst­le­rin­nen Hei­di Zed­nik und Michae­la Schaus­ber­ger, nach­dem ver­sucht wur­de, den Blick auf die Vul­ven mit einem gol­de­nen Lack-Feld zu ver­hin­dern. Der­zeit ziert ihr Schrift­zug „wun­der­schö­ne Frau Vul­va“ die Aus­la­ge.

Die Gemü­ter schei­nen sich vor­erst wie­der beru­higt zu haben. Auch wenn Kritiker*innen die Aus­stel­lung „unnö­tig“ und „pola­ri­sie­rend“ bezeich­nen, sieht das Frau­en­fo­rum den Tabu­bruch drin­gend not­wen­dig: Obwohl Sexua­li­tät in der Gesell­schaft sehr prä­sent ist, z.B. in der Wer­bung als Kauf­an­reiz ver­wen­det wird, wer­de über Inti­mi­tät selbst kaum gespro­chen, so Hof­stät­ter. Unsi­cher­heit und Frust in Bezug auf Inti­mi­tät kön­nen auch als Ursa­che für Gewalt wir­ken. Initia­ti­ven zur Gewalt­prä­ven­ti­on sieht die Frau­en­an­lauf­stel­le in Eben­see als ihre Auf­ga­be und mit dem Auf­bau eines sexu­al­päd­ago­gi­schen Schwer­punkts wird wohl wei­ter­hin mit Aktio­nen die­ser Art zu rech­nen sein. Die Aus­stel­lung kann noch bis 8. März wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten (Mon­tag bis Don­ners­tag, 9–12 Uhr) und nach tele­fo­ni­scher Ver­ein­ba­rung besucht wer­den.