Zwei Fälle der Südafrika-Mutation im Bezirk Vöcklabruck entdeckt

In Ober­ös­ter­reich wur­den Frei­tag­nach­mit­tag zwei Fäl­le der Süd­afri­ka­ni­schen Coro­na-Muta­ti­on bestä­tigt. Aus heu­ti­ger Sicht sei­en es Ein­zel­fäl­le, heißt es in einer Pres­se­aus­sen­dung des Lan­des Ober­ös­ter­reich.

In Abspra­che mit der AGES hat das Labor des Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kums die­se Fäl­le sequen­ziert, da eine Aus­wer­tung im Labor der AGES in Wien auf­grund der hohen Aus­las­tung noch län­ge­re Zeit in Anspruch genom­men hät­te. Die Fäl­le waren bereits als Ver­dachts­fäl­le für eine Muta­ti­on 501y bekannt und nun konn­te die Süd­afri­ka­ni­sche Vari­an­te bestimmt wer­den.

Es han­delt sich um einen Rei­se­rück­keh­rer aus Brüs­sel, bei dem nach dem Auf­tre­ten von leich­ten Sym­pto­men am 3. Febru­ar die Abson­de­rung erfolg­te. Eben­falls abge­son­dert und als 2. Fall bestä­tigt wur­de die im sel­ben Haus­halt leben­de Ehe­gat­tin. Bei­de sind inzwi­schen gene­sen. Die bei­den Per­so­nen waren recht­zei­tig abge­son­dert und es erga­ben sich im Con­ta­ct Tra­cing kei­ne wei­te­ren Kon­tak­te. Der­zeit gibt es kei­ne wei­te­ren Anzei­chen auf wei­te­re Süd­afri­ka-Ver­dachts­fäl­le.

Kri­sen­stab appel­liert Kon­takt­per­so­nen zu mel­den

In die­sem Zusam­men­hang ver­weist der Kri­sen­stab noch­mals auf die Wich­tig­keit des Con­ta­ct Tra­cings und appel­liert an Betrof­fe­ne, alle Kon­takt­per­so­nen zu mel­den. Nur so ist es mög­lich, die Infek­ti­ons­ket­ten wirk­sam zu unter­bre­chen.

Quel­le: Land OÖ / Sym­bol­fo­to: Pixabay