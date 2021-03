Bewährungsstrafe für Prinz Ernst August von Hannover

Der Pro­zess gegen Prinz Ernst August von Han­no­ver am Lan­des­ge­richt Wels ende­te am Diens­tag­nach­mit­tag mit einem inter­es­san­ten Urteil: Zehn Mona­te beding­te Haft sowie meh­re­re Wei­sun­gen.

Der 67-Jäh­ri­ge, der sich beim Pro­zess bei allen Betei­lig­ten ent­schul­digt hat, aber sich nicht schul­dig bekannt hat, wur­de Diens­tag­nach­mit­tag zu zehn Mona­ten beding­ter Haft ver­ur­teilt. Zudem wur­den zahl­rei­che Wei­sun­gen aus­ge­spro­chen.

Wohn­sitz­ver­le­gung und Alko­hol­ver­bot

Der Wel­fen­prinz muss den Wei­sun­gen zufol­ge offen­bar eine Psy­cho­the­ra­pie machen, darf kei­nen Alko­hol trin­ken und muss sich für die Dau­er von drei Jah­ren einen ande­ren Wohn­sitz suchen als am Anwe­sen in Grün­au im Alm­tal. Zudem darf er sich gewis­sen Gebäu­den der dor­ti­gen Cum­ber­land Stif­tung nicht mehr nähern und auch kei­nen Kon­takt zum Ver­wal­ter­paar die­ser Gebäu­de auf­neh­men, heißt es am Abend sei­tens des Gerichts. Das Urteil ist nicht rechts­kräf­tig. (Quel­le: laumat.at)