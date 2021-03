Bundesforste starten Förderprojekt für Fischbestände in Traun und Alm

„Gemein­sam für eine nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung der Fisch­be­stän­de in Traun und Alm“ ist der Leit­ge­dan­ke des neu­en Pro­jek­tes der Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te, das im Juni 2019 offi­zi­ell gestar­tet wur­de.

Die Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te (ÖBf) star­ten die­ser Tage an der Traun bei Ohls­dorf in Ober­ös­ter­reich umfang­rei­che Revi­ta­li­sie­rungs­ar­bei­ten, um recht­zei­tig vor dem Beginn der Laich­zeit der Äsche Anfang April wie­der mehr natür­li­chen Lebens­raum für die Fische zu schaf­fen. „Unse­re Gewäs­ser sind hoch sen­si­ble Öko­sys­te­me und uner­setz­li­cher Lebens­raum für zahl­rei­che Tier- und Pflan­zen­ar­ten“, sagt Rudolf Frei­d­ha­ger, Vor­stand der Bun­des­fors­te, die mehr als 70 der grö­ße­ren Seen und über 2.000 Kilo­me­ter Fließ­ge­wäs­ser des Lan­des betreu­en und fische­rei­lich bewirt­schaf­ten.

„Dort, wo die Natur aus dem Gleich­ge­wicht gera­ten ist, wol­len wir mit­hel­fen, die natür­li­chen Bedin­gun­gen wie­der­her­zu­stel­len, um die Viel­falt der Arten auch in Zukunft zu erhal­ten.“

Die Revi­ta­li­sie­rungs­ar­bei­ten an der Traun sind Teil des mehr­jäh­ri­gen LE (Länd­li­che Entwicklung)-Projektes „Inte­gra­ti­ves öko­lo­gi­sches Gewäs­ser­ma­nage­ment an Traun & Alm“ unter Lei­tung der Bun­des­fors­te. Finan­ziert wird das Pro­jekt von der Euro­päi­schen Uni­on, dem Land Ober­ös­ter­reich sowie den fische­rei­li­chen Bewirtschafter*innen an der Traun.

Rück­gang der Äschen-Popu­la­tio­nen in der Traun

Jüngs­te Unter­su­chun­gen im Auf­trag der Bun­des­fors­te an rund 30 Kilo­me­ter Fluss­lauf zwi­schen Gmun­den und Lam­bach bele­gen den deut­li­chen Rück­gang der Äschen-Bestän­de auch in der Traun. Grund dafür ist unter ande­rem der Ver­lust geeig­ne­ter Laich­plät­ze: Über die Jah­re hat die feh­len­de Dyna­mik im Abfluss der Traun auf­grund von Quer­ver­bau­un­gen zu einer Ver­fes­ti­gung des Fluss­bet­tes geführt.

Als soge­nann­te Kies­lai­cher sind Äschen, aber auch Forel­len sowie sel­te­ne Huchen oder Kop­pen, auf einen locke­ren, gut durch­spül­ten Unter­grund ange­wie­sen. Um sich fort­zu­pflan­zen, legen die Tie­re ihre Eier in den locke­ren Schot­ter­grund, wo die­se dann über meh­re­re Wochen gut geschützt vor Fress­fein­den und Strö­mung zu Lar­ven her­an­wach­sen.

5.000 Qua­drat­me­ter gro­ße Kin­der­stu­be für mehr Fisch­nach­wuchs

Die Bun­des­fors­te lockern nun auf einer Flä­che von rund 5.000 Qua­drat­me­tern mit einem Spe­zi­al­re­chen, befes­tigt an einem Bag­ger­kopf, den stark ver­dich­te­ten Traun-Grund wie­der auf. So gelingt es, die fei­nen Sedi­men­te und Ver­schlam­mun­gen mit Hil­fe der Was­ser­strö­mung wie­der aus dem Schot­ter­bett aus­zu­spü­len.

Danach wer­den rund 175 Ton­nen gewa­sche­ner, grob­kör­ni­ger Kies aus dem Ein­zugs­ge­biet der Traun in das Gewäs­ser ein­ge­bracht, um wie­der ein durch­läs­si­ges und damit sauer­stoff­rei­ches Gewäs­ser­bett für den Fisch­nach­wuchs zu schaf­fen.

Natur­na­he Fische­rei­be­wirt­schaf­tung

Aber nicht nur direk­te mensch­li­che Ein­grif­fe ins Öko­sys­tem, auch die Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels mit Wet­ter­ex­tre­men und schwan­ken­den Nie­der­schlä­gen sowie die Rück­kehr fisch­fres­sen­der Arten wie zum Bei­spiel die des Kor­mo­ran, machen den Äschen-Bestän­den an der Traun zu schaf­fen. Als größ­ter Gewäs­ser- und Fische­rei­be­wirt­schaf­ter des Lan­des beschrei­ten die Bun­des­fors­te daher schon heu­te neue Wege.

Gezielt wer­den aqua­ti­sche Lebens­räu­me an Seen und Flüs­sen revi­ta­li­siert und damit der natür­li­che Nach­wuchs der hei­mi­schen Fische geför­dert. Die­se sind dann schon von Natur aus best­mög­lich an die Bedin­gun­gen vor Ort ange­passt und wider­stands­fä­hi­ger gegen­über sich ändern­den Umwelt­ein­flüs­sen.