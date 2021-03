Erfolg der Mittelschule Gmunden-Stadt bei der More

Read and Lis­ten Chal­len­ge

Über den Zeit­raum von zwei Mona­ten nah­men meh­re­re Klas­sen der Mit­tel­schu­le Gmun­den-Stadt an der vom Helb­ling Ver­lag initi­ier­ten More! Read and Lis­ten Chal­len­ge teil. Dabei stan­den Lese­ver­ständ­nis­übun­gen zu „The Angel“ von Gavin Biggs, am Pro­gramm. Die Schü­le­rIn­nen lasen die Geschich­te, natür­lich in Eng­lisch geschrie­ben, und arbei­te­ten sich nach jedem Kapi­tel durch kniff­li­ge Fra­gen, die rich­tig beant­wor­tet wer­den muss­ten. Nur wer das schaff­te, konn­te bei der Aus­lo­sung als einer der Gewin­ner gezo­gen wer­den.

Aus ca. 30.000 Schü­le­rIn­nen, die sich öster­reich­weit der Her­aus­for­de­rung stell­ten, wur­de Aida Sivac aus der 4a der Mit­tel­schu­le Gmun­den-Stadt durch ihre her­vor­ra­gen­de Per­for­mance bei den Übun­gen als eine der weni­gen Haupt­ge­win­ne­rIn­nen gezo­gen: sie darf nun ein neu­es Apple iPad 8 ihr Eigen­tum nen­nen. Unter Ein­hal­tung der COVI­D19-Schutz­maß­nah­men wur­de ihr von Herrn Alex­an­der Win­sauer im Namen des Helb­ling Ver­la­ges der Preis per­sön­lich über­reicht. Zwar lässt die Mund-Nasen-Schutz­mas­ke das brei­te Grin­sen der Gewin­ne­rin nur erra­ten, aber Aida freut sich gemein­sam mit ihren Klas­sen­kol­le­gIn­nen den­noch sehr über ihre Leis­tung. Stolz und beein­druckt zei­gen sich auch ihre Eng­lisch-Leh­re­rIn­nen, Herr Ivan Nova­ko­vic und Frau Maria Schöf­fer. Für Frau Schöf­fer war das Ereig­nis nach 40 Jah­ren im Dienst ein krö­nen­der Abschluss, denn sie trat am Tag nach der Über­rei­chung ihren wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand an.

Wir bedan­ken uns bei unse­rer Kol­le­gin für die tol­le gemein­sa­me Zeit vol­ler Inspi­ra­ti­on und guter Zusam­men­ar­beit und gra­tu­lie­ren noch ein­mal recht herz­lich der Gewin­ne­rin Aida – wir wün­schen dir viel Spaß mit dei­nem iPad!

Foto: Ivan Nova­ko­vic