Gmunden/Walchsee – Am 28. Juni 2025 fand am Walch­see in Tirol die Juni­or-Chall­enge Kai­ser­winkl-Walch­see statt, ein Wett­kampf spe­zi­ell für Nach­wuchs­ath­le­tin­nen und ‑ath­le­ten bis 19 Jah­re. Im Rah­men die­ser Ver­an­stal­tung wur­den auch die öster­rei­chi­schen Nach­wuchs­meis­ter­schaf­ten im Aqu­ath­lon aus­ge­tra­gen, bei denen jun­ge Talen­te aus ganz Öster­reich ihr Kön­nen unter Beweis stellten.

Jakob Edtho­fer von der Sport­uni­on Gmun­den, Sek­ti­on Tri­ath­lon, ging in der Alters­klas­se Schü­ler C (Jahr­gän­ge 2014 und 2015) an den Start. Die Stre­cke umfass­te 200 Meter Schwim­men und 1000 Meter Lau­fen. Mit einer star­ken Leis­tung sicher­te sich Jakob sou­ve­rän den öster­rei­chi­schen Meis­ter­ti­tel in sei­ner Kategorie.

Wir gra­tu­lie­ren Jakob Edtho­fer herz­lich zu die­sem groß­ar­ti­gen Erfolg und wün­schen ihm wei­ter­hin viel Erfolg für sei­ne sport­li­che Zukunft.