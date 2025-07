Am Sonn­tag, dem 29. Juni 2025, ver­wan­del­te sich das Strand­bad Gmun­den bei strah­len­dem Son­nen­schein in eine Büh­ne der beson­de­ren Art: Das Lauf­enten-Jugend­or­ches­ter der Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof lud zum aller­ers­ten Früh­schop­pen – und die jun­gen Talen­te begeis­ter­te mit einem mit­rei­ßen­den Kon­zert direkt am Seeufer.

Obmann Mathi­as Schra­ba­cher eröff­ne­te die Ver­an­stal­tung vor den Gmund­ner-Strand­bad­gäs­ten, die sich bei hoch­som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren nicht nur musi­ka­lisch, son­dern auch land­schaft­lich ver­wöh­nen ließ. Unter der musi­ka­li­schen Lei­tung von Michae­la Gas­sen­bau­er prä­sen­tier­ten die jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­ker bei ihrer Früh­schop­pen-Pre­mie­re ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm: Von „Ran­ger Rock“ über „Fluch der Kari­bik“, „Abo­ve and Bey­ond“, „VIKING“, „Jet Stream“ und „Guar­di­ans of Liber­ty“ bis hin zu den Klas­si­kern „Aven­gers“ und dem „Radetz­ky-Marsch“. Beson­ders char­mant: Die Jung­mu­si­ke­rIn­nen führ­ten selbst durch das Programm.

Ein beson­de­res High­light war der spon­ta­ne Sprung der Jung­mu­si­ke­rin­nen in den küh­len küh­len Traun­see direkt nach dem Auf­tritt. Für Erfri­schung sorg­te das Strand­bad­buf­fet, das allen Musi­ke­rIn­nen ein kos­ten­lo­ses Eis spen­dier­te. Par­al­lel zum Jugend-Früh­schop­pen fan­den im Strand­bad an die­sem Wochen­en­de auch die OÖ. Lan­des­meis­ter­schaf­ten im Schwim­men statt – ein Tag also, an dem Gmun­den ganz im Zei­chen von Bewe­gung, Musik und Gemein­schaft stand.

Das Lauf­enten-Jugend­or­ches­ter ist Teil des Lauf­enten­club-Jugend­pro­gramms der Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof, dass Kin­dern und Jugend­li­chen spie­le­risch den Zugang zur Musik ermög­licht. Am 5.9. lädt die Werks­ka­pel­le Fami­li­en zur vor­erst letz­ten öffent­li­chen Auf­füh­rung de Musik­ver­mitt­lungs­stücks „Der Klang des Wei­ßen Gol­des“. Am 26.9. star­te ein neu­es Schul­jahr im Lauf­enten-Jugend­club, offen & kos­ten­los für alle musik­be­geis­ter­ten Kin­der ab 5 Jahren.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Lauf­enten­club unter www.wk-laufen.at