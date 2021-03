Mit Rennrad in Bach gestürzt

Ein Renn­rad­fah­rer ist Diens­tag­mit­tag gestürzt und blieb schwer­ver­letzt in einem Bach­bett lie­gen. Feu­er­wehr und Ret­tung stan­den bei der Ber­gung des Ver­un­glück­ten im Ein­satz.

Der 63-jäh­ri­ge Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 30. März 2021 gegen 14 Uhr mit sei­nem Renn­rad auf der Kien­tal­stra­ße von Stein­bach nach Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter. Als er eine Hand vom Len­ker nahm um sich zu schnäu­zen, ver­lor er das Gleich­ge­wicht und stürz­te mit­samt sei­nem Renn­rad, kopf­über über die Leit­plan­ke, in das drei Meter tie­fer­lie­gen­de Bach­bett des neben der Fahr­bahn ver­lau­fen­den Kien­ba­ches.

Schwer ver­letzt aus Bach­bett gebor­gen

Der Mann prall­te mit dem Ober­kör­per gegen das grob fel­si­ge Gelän­de und ver­letz­te sich so schwer, dass er selb­stän­dig nicht mehr aus dem Bach­bett klet­tern konn­te.

Via Han­dy ver­stän­dig­te er die Ret­tung, die ihn gemein­sam mit 24 Kame­ra­den der FF Weyregg und FF Stein­bach aus dem Bach­bett barg. Im Anschluss an die Erst­ver­sor­gung durch den Not­arzt wur­de der 63-Jäh­ri­ge ins Kli­ni­kum Gmun­den gebracht, berich­tet die Poli­zei.

Quel­le: LPD OÖ