Renate Nobis, MAS wird neue Pflegedirektorin am Salzkammergut Klinikum

Mit 1. Sep­tem­ber 2021 über­nimmt Rena­te Nobis, MAS die Pfle­ge­di­rek­ti­on am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding. Rena­te Nobis, MAS (52) aus Timel­kam ist bereits seit 1989 Mit­ar­bei­te­rin in der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding. Seit mehr als fünf Jah­ren lei­tet sie den Pfle­ge­be­reich in allen schnei­den­den Fächern am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck. Sie folgt als Pfle­ge­di­rek­to­rin Mag.a Gabrie­le Meix­ner, MBA, die seit 2006 die Pfle­ge­di­rek­to­rin zunächst am LKH Vöck­la­bruck und ab 2013 am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum lei­te­te und sich im Sep­tem­ber in die wohl­ver­dien­te Pen­si­on ver­ab­schie­det.

Rena­te Nobis hat die Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­schu­le in Vöck­la­bruck besucht. Danach arbei­te­te sie als Diplom­kran­ken­pfle­ge­rin am dama­li­gen LKH Vöck­la­bruck. 2010 über­nahm sie die Sta­ti­ons­lei­tung der Abtei­lung Neu­ro­lo­gie und der dazu­ge­hö­ri­gen Stro­ke Unit. Rena­te Nobis hat dar­über hin­aus die Wei­ter­bil­dung Basa­les und Mitt­le­res Pfle­ge­ma­nage­ment sowie den FH-Stu­di­en­lehr­gang für Inter­kul­tu­rel­les Pfle­ge­ma­nage­ment absol­viert.

Die künf­ti­ge Pfle­ge­di­rek­to­rin ist ver­hei­ra­tet und hat zwei erwach­se­ne Kin­der, die eben­falls in der Pfle­ge tätig sind. Ihr gro­ßes Hob­by ist die Musik. Rena­te Nobis hat an der Anton Bruck­ner Pri­vat­uni­ver­si­tät Oboe stu­diert. Außer­dem ver­bringt sie ihre Frei­zeit ger­ne in der Natur beim Rad­fah­ren und Wan­dern.

„Ich freue mich, dass wir mit der getrof­fe­nen Per­so­nal­ent­schei­dung für das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum eine fach­lich breit qua­li­fi­zier­te und mensch­lich gewin­nen­de Per­sön­lich­keit enga­gie­ren konn­ten. Ich wün­sche Rena­te Nobis und ihrem Team im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum alles Gute für ihre künf­ti­ge Tätig­keit in unse­rem Unter­neh­men. Außer­dem möch­te ich mich beson­ders herz­lich bei Mag.a Gabrie­le Meix­ner für ihre lang­jäh­ri­ge, enga­gier­te Tätig­keit im Unter­neh­men bedan­ken und wün­sche ihr ab Sep­tem­ber eine schö­ne Zeit in der Pen­si­on“, so Mag. Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.

Foto: OÖ Gesund­heits­hol­ding